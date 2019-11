La Xiaomi M365 est sans aucun doute le modèle de trottinette électrique le plus répandu en France. Pour le Black Friday, fnac.com la propose avec 50 euros de réduction, passant ainsi de 399 à 349 euros. Elle est disponible en deux coloris : blanc et noir.

La Xiaomi M365 n’embarque évidemment pas les améliorations du modèle Pro, à savoir une meilleure autonomie et un écran LCD pour connaître sa vitesse en temps réel, mais force est de constater qu’elle possède un rapport qualité/prix excellent lorsqu’elle est en promotion, et d’autant plus pendant le Black Friday.

La Xiaomi M365 en bref

Un rapport qualité/prix excellent, surtout en promo

Son look sobre et élégant, ainsi que sa conception robuste

Une autonomie suffisante pour la majorité des trajets quotidiens

La trottinette électrique Xiaomi M365 est aujourd’hui affichée à 349 euros sur fnac.com, au lieu de 399 euros habituellement. Elle est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Retrouvez la Xiaomi M365 (noire) à 349 €

Retrouvez la Xiaomi M365 (blanche) à 349 €

La Xiaomi M365 en détail

L’un des premiers modèles disponibles sur le marché, mais aussi l’un des premiers à envahir les trottoirs des grandes villes avec Bird, tout le monde a aujourd’hui forcément déjà vu la trottinette électrique Xiaomi M365 en action dans la rue. Son design reste sobre tout en étant élégant et propose une conception plutôt robuste avec son alliage en aluminium. Un modèle de solidité qui peut supporter une charge maximale de 100 kg environ. Faites néanmoins attention les jours de pluie, la trottinette électrique du constructeur chinois n’est certifiée que IP54.

La vitesse étant réglementée en France, elle peut rouler jusqu’à 25 km/h au maximum. Elle est d’ailleurs très facile à utiliser, où un simple bouton poussoir sur la droite du guidon permet de jauger la vitesse. Sur l’autre extrémité, on retrouve un levier pour actionner le frein à disque. La trottinette de Xiaomi est d’ailleurs idéale pour les trajets courte ou moyenne distance (faire des courses, aller au travail, rejoindre des amis de la rive gauche à la rive droite…) grâce à son autonomie estimée entre 20 et 30 km.

Il faut néanmoins préciser qu’elle perd énormément en vitesse et en accélération au fur et à mesure que la batterie se vide. Il est donc important de souvent vérifier les quatre témoins lumineux et d’adapter la recharge en fonction. Quand elle passe en dessous de deux, on vous recommande de la brancher si vous souhaitez pouvoir exploiter toute sa puissance.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Xiaomi M365.

