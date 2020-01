Xiaomi : les bracelets connectés Mi Band 3 et 4 sont bradés pendant les soldes

Les bracelets connectés du constructeur Xiaomi sont en promotion chez Cdiscount. On trouve le Mi Band 3 à 12 euros (au lieu de 29) et le Mi Band 4 à 29 euros (au lieu de 39). Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

S’il vous faut un coup de pouce pour tenir vos bonnes résolutions de l’année 2020, pas besoin de dépenser une fortune grâce aux bracelets connectés abordables du constructeur Xiaomi. Les Mi Band 3 et Mi Band 4 profitent aujourd’hui d’une remise respective de 57 et 25 % pendant les soldes d’hiver.

Les offres en un clin d’œil :

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Band 3 à 12 €

Le Xiaomi Mi Band 3 est une évolution mineure de son prédécesseur, le Mi Band 2. Il embarque un petit écran OLED, de 0,78 pouce avec une définition de 128 x 80 pixels, ce qui est suffisant pour afficher les différentes notifications (appels, SMS, alarme, etc.). Résistant à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, il reste fonctionnel sous la pluie, sous votre douche ou encore lors de vos séances de natation. Avec sa batterie de 110 mAh, l’autonomie de ce bracelet connecté est par ailleurs estimée à une vingtaine de jours environ.

Il est également capable de détecter différentes activités sportives telles que la marche à pied, la course en plein air et en intérieur (sur tapis roulant), ou encore l’équitation. Il suffit de lever son poignet pour avoir un aperçu de la distance parcourue, de la vitesse, du nombre de pas, du nombre de calories brûlées ou encore de la fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi avoir accès à d’autres statistiques via l’application Mi Fit (disponible sur Android et iOS), comme le suivi du sommeil par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Band 3.

En bref

Le design discret

L’autonomie généreuse

Le grand nombre de fonctionnalités disponibles

Au lieu de 29,99 euros, le Xiaomi Mi Band 3 s’affiche à 12,99 euros sur Cdiscount. Avec cette offre, vous économisez 57 % sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 29 €

Le Xiaomi Mi Band 4 reprend le design de son prédécesseur. On retrouve le même bracelet en silicone où vient se loger le cadran, mais une différence vient tout changer : l’écran OLED de 0,95 pouce affiche dorénavant de la couleur. Sur la partie basse, la zone concave est d’ailleurs supprimée pour laisser place à un petit point blanc, mais l’usage reste le même pour accéder au menu. L’interface est en revanche assez similaire à celle du Mi Band 3.

Ce dernier modèle du bracelet connecté de Xiaomi est désormais compatible Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a également pour but de réaliser des économies d’énergie. De ce fait, sa batterie de 135 mAh lui permet de tenir pendant plus de 20 jours après une recharge de deux heures seulement. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 40 mètres, et ajoute du coup la nage à ses activités sportives.

Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ensuite, tout est clairement détaillé et analysé via l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Band 4.

En bref

L’écran OLED en couleur

Compatible Bluetooth 5.0

Étanche jusqu’à 40 mètres

Au lieu de 39,99 euros, le Xiaomi Mi Band 4 est disponible à 29,99 euros sur Cdiscount. Avec cette offre, vous économisez 25 % sur son prix d’origine.

