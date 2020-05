Belle baisse de prix pour les Samsung Galaxy S10 et S10+ sur Cdiscount

Sortis l'année dernière, les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont toujours deux des meilleurs smartphones du marché. Avec 210 euros de réduction proposés par Cdiscount, leur prix descend respectivement à 549 et 649 euros, ce qui les rend encore plus intéressants.

Le lancement des flagships de Samsung est chaque année un événement et celui de 2019 était dédié à la gamme des S10. Les Galaxy S10 et S10+ nous avaient alors plu par leurs performances et la qualité de leur design, mais Samsung oblige, le prix était assez élevé. Un an plus tard, ces smartphones deviennent de plus en plus abordables.

En bref

Un écran magnifique

Un design réussi

D’excellentes performances

L’interface OneUI

Le Samsung Galaxy S10 est disponible sur Cdiscount à 549 euros au lieu de 759 euros dans sa version avec 128 Go de stockage et en quatre coloris : Noir, Blanc, Vert et Rouge.

Le Samsung Galaxy S10+ est disponible sur Cdiscount à 649 euros au lieu de 859 euros dans sa version avec 128 Go de stockage, toujours en quatre coloris : Noir, Blanc, Vert et Rouge.

Pour en savoir plus 👇

Ces deux smartphones se rejoignent sur bien des domaines, le design est presque identique : un corps tout en verre avec des bords métallisés et un écran qui se rapproche du borderless, avec une bulle qui accueille le module photo avant. Ceci donne une vraie sensation de smartphone luxueux en main. Le S10+ se démarque par sa taille un petit peu plus imposante et son objectif supplémentaire dans le module photo avant.

À l’avant on retrouve un écran AMOLED (6,1 pouces pour le S10 et 6,4 pour le S10+) de toute beauté avec ses contrastes infinis et une reproduction des couleurs au poil ! Petite nouveauté avec ses smartphones, sous l’écran se trouve le lecteur d’empreintes digitales plutôt performant lui aussi !

Les deux appareils tournent sous Android 10 avec la très bonne interface OneUI qui propose une refonte graphique réussie et des fonctionnalités bienvenues qui ne sont pas de base dans l’OS de Google.

Pour faire fonctionner tout cela, les deux smartphones coréens embarquent un processeur Exynos 9820 couplé à 8 Go de RAM. Ne vous attendez pas à des ralentissements avec ces appareils, toutes les tâches quotidiennes seront réalisées sans problèmes et les jeux les plus gourmands tourneront comme un charme. Seul petit problème reste l’autonomie du S10 classique qui reste décevante, n’espérez pas passer plus d’une journée loin du chargeur. Celle du S10+ rattrape cette erreur par une batterie plus grande.

Enfin, les deux smartphones partagent le même module photo arrière avec trois capteurs : grand-angle, ultra grand-angle et zoom X2. Les clichés sont tous très réussis et à l’avant, l’objectif supplémentaire du S10+ ne change pas grand-chose au résultat final même s’il aide pour le mode portrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy S10 et Samsung Galaxy S10 Plus.

Les offres ne sont plus disponibles ?

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article sont victime de leur succès, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Samsung Galaxy S10 et S10 Plus.

Les meilleurs smartphones Samsung

Si vous n’arrivez pas à faire votre choix, nous avons sélectionné les meilleurs smartphones de Samsung selon les profils d’utilisateurs pour que vous puissiez trouver celui qui vous convient le plus !