Jolie réduction pour le casque à réduction de bruit Microsoft Surface Headphones

Microsoft a réussi a se faire une place sur le marché des casques à réduction de bruit face à Bose et Sony grâce aux Surface Headphones. Pour les French Days, il est disponible à 215 euros au lieu de 280 habituellement sur Acheter sur Google !

Quand on doit évoquer le marché des casques sans-fil à réduction de bruit, 4 acteurs se démarquent : Bose, Sony, Jabra et Microsoft avec ses Surface Headphones. Ce casque à l’ergonomie surprenante, mais si efficace, a réussi à se faire sa place dans ce marché très concurrentiel. Il est en promotion sur Acheter sur Google grâce à un code promo, son prix descend à 215 euros.

En bref

Une molette si bien intégrée

Une réduction de bruit passive / active

De bonnes basses

Le casque Microsoft Surface Headphones est disponible à 215,99 euros sur Acheter sur Google au lieu de 379 euros à son lancement et 279 habituellement avec le code promo FRENCHDAYSMAI20 à rentrer sur l’écran de paiement.

En savoir plus 👇

De l’extérieur, on reconnait la patte « Surface » sur ce casque par le gris clair du plus bel effet utilisé sur la plupart des autres produits de la gamme. Le confort du casque est vraiment bon tant que l’on ne le porte pas durant de longues heures, à ce moment-là, son poids va commencer à se faire sentir…

Ce casque possède un système de réduction de bruit active très bien réfléchi. Il fonctionne très bien (même s’il n’est pas aussi puissant que chez Bose et Sony) et s’associe à la réduction de bruit passive offert par l’isolation de vos oreilles que provoque le casque. Là où cette réduction de bruit est vraiment efficace, c’est via une molette sur l’oreillette gauche. En la tournant d’un côté où de l’autre on peut baisser ou augmenter l’intensité de cette réduction et le geste devient vite instinctif. La même technique est utilisée sur l’oreillette droite pour gérer le volume. Microsoft a vraiment réussi son idée de molettes qui deviennent la force de ce casque.

Le plus important sur un casque, ça reste tout de même la qualité sonore. Pour ce casque elle est plutôt réussie avec de bonnes basses, mais on peut déplorer un son assez « plat » qui manque d’identité par rapport à Sony, Bose et Jabra. Enfin, son autonomie est plus que convenable avec entre 11 et 15 heures d’utilisation et Microsoft a eu la bonne idée d’opter pour de l’USB-C pour recharger rapidement le casque. On récupère 7h d’autonomie en seulement 30 minutes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du casque Microsoft Surface Headphones.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.