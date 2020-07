Le VivoBook d’ASUS 15 pouces à 700 euros sur Cdiscount

Le VivoBook A512JA-EJ133T propose une belle fiche technique et un design réussi pour 699 euros au lieu de 849 sur Cdiscount. Une très belle offre pour un très bon laptop.

La gamme VivoBook d’Asus est le moyen pour Taïwanais de concurrencer les MacBook d’Apple avec des laptops avec un excellent design et une belle fiche technique. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 10e génération, 12 Go de mémoire vive, 1 To de disque dur et 256 Go de SSD pour 699 euros au lieu de 849 euros sur Cdiscount.

Le Asus VivoBook en bref

Un très beau design

12 Go de RAM

1,25 To de stockage total

Le Asus VivoBook A512JA-EJ133T est disponible à 699 euros sur Cdiscount au lieu de 849 euros.

Pour en savoir plus 👇

La force principal des VivoBook sont le design. Avec un châssis métallique, un clavier rétroéclairé, un écran aux bordures très fines et l’Ergolift qui surélève le clavier pour améliorer le confort de frappe.

Le VivoBook possède un écran FullHD de 15 pouces avec un excellent ratio écran/corps de 88% grâce à ses fines bordures. Malgré la taille de cet écran, l’ordinateur reste compact et pèse moins de 1,7 Kg.

L’ordi intègre deux disques durs, un SSD de 256 Go pour le système et installer quelques logiciels et un disque dur de 1 To pour stocker ses fichiers, documents et autres choses qui ne bénéficieraient pas forcément de la vitesse d’un SSD.

Propulsé par un Intel Core i5 de 10ème génération ayant une fréquence de base de 1 GHz pouvant monter à 3,6 GHz et 12 Go de mémoire vive. Il fera parfaitement tourner n’importe quel logiciel classique sans ralentissements. Cependant, attention aux jeux et services assez gourmands qui pourront le pousser dans ses derniers retranchements.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.