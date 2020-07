Ce SSD PNY de presque 1 To se négocie à un très bon prix sur Amazon

Besoin d'un nouveau SSD ? Celui de PNY embarque 960 Go et des vitesses de transfert tout à fait confortables. On le retrouve en promotion à 90 euros pour les soldes sur Amazon.

Pour donner un coup de boost à votre PC, il est aujourd’hui plus judicieux de partir sur un disque SSD. Et si vous en prenez un, autant prendre un gros stockage pour pouvoir y mettre vos applications les plus gourmandes, qui se lanceront bien plus vite. Justement le SSD PNY de 960 Go est actuellement en promotion.

En bref

Un bon prix pour un SSD de 960 Go

Jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 en écriture

La vitesse réduite de chargement des applications

Le SSD PNY est disponible à 90 euros sur Amazon. C’est un bon prix pour un SSD de cette capacité.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD de PNY ressemble aux autres SSD. Et tant mieux, puisqu’avec son format de 2,5 pouces, il adopte la taille traditionnelle des SSD et autres disques durs. Il peut donc se placer dans n’importe quel ordinateur sauf les ultrabooks, souvent trop fins pour accueillir ce genre de taille.

Avec ce SSD, on profite de meilleures performances qu’un disque dur traditionnel. Selon le constructeur, on peut atteindre des vitesses de transfert allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Une vitesse tout à fait correcte et bien plus rapide que les disques HDD. Si vous lancez vos applications depuis votre SSD par exemple, le temps de chargement en sera significativement réduit.

En plus d’être plus performants, les SSD ont aussi un autre avantage : ils sont plus robustes. Du fait de leur conception, ils n’embarquent pas de pièces mécaniques comme on peut en retrouver sur un HDD. Concrètement, ces SSD sont beaucoup moins sensibles aux coups ou même aux vibrations du PC sur le long terme.

Lors de l’installation, notez qu’il faut le brancher avec un câble SATA III non fourni. On se rassurera enfin avec la garantie constructeur de 3 ans, qui vous permet d’être assisté, voire remboursé en cas de problème sur le SSD.

