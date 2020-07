Cette offre VPN de Surfshark est imbattable : 24 mois pour 40 €, soit 1,69 €/mois

Là où la plupart des VPN rivalisent d'offres entre 2 et 3 euros par mois, l'offre de Surfshark est imbattable avec un abonnement de 24 mois pour 40 euros, soit 1,69 euro par mois. C'est inédit.

Surfshark est l’un des VPN les plus connus sur le marché en France en proposant des débits excellents pour un prix dérisoire. C’est en effet le VPN le moins cher à ce jour, pourtant, il ne sacrifie aucune fonctionnalité. C’est tout simplement la solution idéale pour naviguer anonymement sur Internet ou encore regarder ses séries Netflix US sans se ruiner.

En bref

Un tout petit prix mensuel

Des débits très élevés

Des connexions simultanées illimitées

Retrouvez dès maintenant l’offre de Surfshark de 24 mois pour près de 40 euros. Cela fait seulement 1,69 €/mois, soit l’offre VPN la moins onéreuse du moment.

Pour en savoir plus 👇

Ce VPN, encore récent sur le marché, est pourtant l’un des plus connus en France. Surfshark propose un peu moins de serveurs que ses concurrents (environ 1 700 dans 63 pays), mais ils sont plus performants et atteignent des débits plus confortables pour tous les usages, même pour le téléchargement de fichiers en P2P.

Ces débits sont par ailleurs amplement suffisants pour regarder des séries sur des plateformes de streaming par exemple. Ces serveurs ne déçoivent pas quand il s’agit de contourner le géoblocage de certains sites. De plus, accéder à Netflix US ou Canada n’aura jamais été aussi simple. Autrement, le VPN se dote également du protocole Shadowsocks qui permet de contourner la censure de certains régimes autoritaires.

S’agissant du nombre de connexions simultanées, Surfshark laisse une grande porte ouverte à ses utilisateurs et utilisatrices. C’est simple, avec un seul abonnement, vous pourrez utiliser votre abonnement VPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez. D’ailleurs, peu importe le support, Surfshark existe sur la plupart d’entre eux comme Windows, macOS, Linux, Android/Android TV, ou bien iOS.

L’interface est cependant très changeante en fonction du support. Des fonctionnalités se perdent sur un appareil et se retrouvent sur un autre, comme le mode sombre ou le speedtest qui disparait sur les applications mobiles. Sur les ordinateurs, c’est aussi un peu aléatoire, car l’application pour Windows est très complète, mais celle de MacOS l’est beaucoup moins.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet de Surfshark dans notre comparatif de VPN.

