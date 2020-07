L’excellent DJI Osmo Mobile 3 passe à 79 euros à l’occasion des soldes

L'excellent DJI Osmo Mobile 3 est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Il passe une nouvelle fois sous les 80 euros au lieu des 109 euros habituellement demandés.

Lorsque l’on fait de la vidéo, que ce soit pour le plaisir pour le travail, il est toujours bien plus appréciable d’avoir une image qui ne tremble pas au rythme de nos pas ou de nos tremblements. Si certains smartphones proposent une stabilisation numérique, elle n’est parfois pas assez efficace pour annuler tous les mouvements parasites. Avec le DJI Osmo Mobile 3, plus de craintes à avoir, la stabilisation mécanique rendra une image sans tremblement ni à-coups. En plus, il est en promotion aujourd’hui.

En bref

Un format compact qui se plie

Une stabilisation motorisée 3 axes

Des fonctionnalités intéressantes

Habituellement proposé à 109 euros, le DJI Osmo Mobile 3 est aujourd’hui à 79 euros sur Amazon, soit 30 euros d’économie.

Pour en savoir plus 👇

Pour revoir entièrement le design de cette troisième version, DJI a pris le temps d’écouter les utilisateurs de l’Osmo Mobile 2. Si l’on pouvait trouver son prédécesseur trop encombrant, l’Osmo Mobile 3 a l’avantage de se plier pour rentrer dans une poche de blouson.

Ce format compact, très appréciable, signe aussi le retour de la gâchette, qui avait disparu sur la version précédente, afin de donner plus de possibilités lors des tournages. Enfin, ce design a un immense avantage : il libère enfin la connectique du smartphone. Concrètement, vous pourrez le recharger ou brancher un micro tout en tournant.

La réputation de DJI le précède, que ce soit sur un drone ou un DJI Osmo Pocket, toutes les caméras de la marque sont stabilisées. On comprend alors vite que la marque profite d’une grande expertise dans le domaine, et cela se ressent avec l’Omso Mobile 3. À l’image des précédentes versions, la stabilisation motorisée sur 3 axes permet une image tout à fait fluide.

Pour plus de créativité, il est même possible de télécharger l’application DJI Mimo disponible sur iOS et Android. Connecté en Bluetooth, votre smartphone profitera de toutes les fonctionnalités disponibles comme le mode Active Track 3.0 qui permet de suivre une personne ou un objet. D’autres fonctionnalités comme Timelapse, Hyperlapse ou encore Panorama sont disponibles afin de donner un petit plus à vos vidéos.

Enfin, le DJI Osmo Mobile 3 propose une belle autonomie de 15 heures, cela devrait pouvoir vous laisser le temps de faire vos plans avant de retourner près du chargeur. Notez que l’on trouve (enfin) un port USB-C pour le recharger.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du DJI Osmo Mobile 3.

