La série limitée Canal+, Netflix et Disney+ de retour pour 25 €/mois

Les services de streaming se multiplient et deviennent de plus en plus onéreux. Canal+ vous permet d’économiser un peu sur votre facture en ajoutant Netflix et Disney + à son offre TV classique, le tout pour 25 euros par mois pendant 12 mois.

Avec ce pack que l’on avait déjà vu pour le Black Friday, Canal+ revient accompagné des deux services de streaming les mieux fournis du marché.

Avec cette série limitée, on retrouve donc télévision en live et à la demande, cinéma, séries, documentaires et bien sûr le sport qui est associé au meilleur de la SVOD. Ainsi, vous aurez dans un seul abonnement Canal+, Netflix et Disney+ pour un prix plus intéressant que si vous preniez les trois séparément.

En bref

Une offre tout en un

la possibilité de transférer son ancien compte Netflix

Un prix attractif pour ceux qui multiplient les sources de loisirs vidéo

Si vous aimez avoir un maximum de diversité dans vos contenus, ce pack est idéal. Entre le cinéma, le sport, les documentaires et les émissions de Canal+, les contenus de Disney+ et Netflix, vous avez le temps de voir avant de vous ennuyer. Le tarif de 25 euros par mois pendant un an est d’autant plus intéressant que Disney a annoncé une hausse prochaine de son abonnement. Après un an d’engagement, le tarif passera à 30 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Cette offre regroupe trois abonnements pour un tarif réduit. On commence évidemment par Canal et son cocktail de films, séries exclusives et sport. À cela s’ajoute l’incontournable Netflix, mais aussi Disney+.

C’est ce dernier qui présente selon nous le plus grand potentiel. Disney ayant passé la seconde en termes de production de contenus. De nombreuses séries et films originaux dérivés des univers Marvel et Star Wars sont en approche et le rachat de la Fox lui a permis d’ajouter à son catalogue de très nombreux contenus plus matures qui iront dans une nouvelle section nommée STAR.

Cet abonnement fonctionne avec les différents décodeurs Canal+ et les Box TV. L’appli myCanal est aussi disponible sous Android, Windows et iOS. Elle est aussi téléchargeable sur la plupart des TV connectés du marché. Vous pourrez utiliser cet abonnement Canal+ sur 2 écrans simultanés, idem avec Netflix en Full-HD et jusqu’à 4 flux en 4K pour Disney+.

En bonus, Canal offre un accès à Cafeyn et ses 1 3000 titres de presse en illimité et 3 mois de Canal+ Multisport.

Et si vous êtes déjà abonné Netflix, vous pourrez rapatrier votre compte existant. L’ancien abonnement sera automatiquement annulé et tout sera regroupé sous une seule facture. Ce n’est toutefois pas le cas pour Disney+. Si vous êtes déjà abonné, il faudra annuler vous-même l’ancien abonnement.

