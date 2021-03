Amazon baisse le prix du Surface Laptop Go, le PC portable abordable de Microsoft

Le récent Microsoft Surface Laptop Go a été un de nos coups de cœur sur Frandroid. Amazon propose le modèle eMMC 64 Go à moins de 500 euros, mais on préfère recommander le modèle équipé d'un SSD de 128 Go, lequel chute à 699 euros au lieu de 799.

Après le succès de sa tablette hybride Surface Go, Microsoft a décidé d’adapter cette philosophie d’un produit abordable avec quelques concessions pour ses ordinateurs portables. C’est comme ça qu’est né le Microsoft Surface Laptop Go, le premier PC portable du constructeur à moins de 1 000 euros. Il est sorti récemment, mais il est déjà en promotion avec des remises allant jusqu’à 150 euros de réduction en fonction du modèle choisi.

En bref

La rapidité du SSD

Ultraléger et ultracompact

Une expérience logicielle maîtrisée

Au lieu de 799 euros, la version 128 Go du Microsoft Surface Laptop Go est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon après une remise immédiate de 12 % sur le prix d’origine de ce PC portable. Le modèle 256 Go passe quant à lui de 999 à 849 euros, -15 %.

On trouve également le modèle avec un stockage eMMC de 64 Go à 499 euros au lieu de 629, mais il faut savoir que le stockage est très limité et que la rapidité de la machine sera considérablement réduite sans SSD.

Pour en savoir plus 👇

Le Microsoft Surface Laptop Go est un ordinateur portable que l’on aime transporter avec soi. La machine pèse seulement 1 kilo sur la balance et propose de petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm) pour se glisser facilement dans un sac. Le design est aussi un atout, car il hérite de l’excellence des finitions et le souci du détail qui ont fait la réputation de la gamme Surface de Microsoft.

Il dispose d’une grande dalle LCD de 12,4, en tout cas plus grande que la normale puisque son format 2:3 lui permet d’afficher autant d’informations qu’un écran de 13 pouces de diagonale. La définition n’est en revanche pas de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels, donc en dessous du Full HD. Pour autant, l’utilisation de ce PC portable abordable ne se fait pas bouder tant elle est pratique et intuitive, que ce soit pour la navigation web ou ouvrir de grandes pages de travail pour plus de confort visuel.

C’est un PC portable qui s’adresse avant tout aux étudiants et aux travailleurs. Son SSD de 128 Go apporte une grande rapidité dans l’exécution des diverses tâches quotidienne, tout comme Windows 10 S qui s’allumera en seulement une dizaine de secondes, et encore moins quand la machine est en veille. Très pratique quand vous changer de classe ou si vous avez besoin de prendre rapidement des notes en réunion.

Mais si c’est la puissance que vous recherchez, le Surface Laptop Go n’est pas un ordinateur pour vous. Avec son Intel Core i5 1035G1 de dixième génération et ses 8 Go de mémoire vive, il est capable de lire des logiciels gourmands et de proposer une expérience utilisateur sans ralentissements, mais vous pouvez l’oublier avec les jeux 3D, comme Fortinite qui se liera en faible à 20 fps. On fait pas de miracles sans carte graphique dédiée, mais ça suffit pour faire une partie de Among Us.

En ce qui concerne l’autonomie, on peut dire que l’ordinateur abordable de Microsoft est dans la moyenne en tablant sur une utilisation de 7 heures avec un usage mixte mêlant navigation, bureautique, un peu de retouche photo légère et du streaming de musique. Ça tient toute la journée, mais si besoin la charge rapide via USB-C est plutôt efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Microsoft Surface Laptop Go.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Microsoft Surface Laptop Go.

Pour aller plus loin

Afin d’avoir plus d’éléments en main pour comparer le Microsoft Surface Laptop Go, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.