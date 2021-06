La boîte Sosh avec Fibre ou ADSL est à seulement 15,99 € par mois

Si vous êtes éligible à la fibre optique, sans savoir quel abonnement choisir, Sosh propose la fibre à prix contenu. Sa "boîte" est à seulement 15,99 euros par mois pendant un an, jusqu'au 28 juin 2021.

C’est le moment de passer chez Sosh si vous êtes éligible à la Fibre optique. Retrouvez son offre sans engagement à Internet très haut débit au même prix que l’ADSL, soit 15,99 euros par mois pendant 1 an.

L’avantage de la boîte Sosh

Jusqu’à 300 Mbit/s

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Appli TV Orange avec 72 chaînes offertes

Jusqu’au 28 juin 2021 à 8 heures du matin, l’abonnement Fibre Boîte Sosh est disponible à 15,99 euros par mois pendant 1 an, puis à 29,99 euros. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et sans engagement.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix.

Un meilleur réseau Internet

L’abonnement Fibre chez Sosh propose un accès illimité à Internet avec un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Il est vrai que ce n’est pas la vitesse la plus rapide lorsqu’on parle de connexion très haut débit, mais si vous êtes en ce moment avec de l’ADSL, le débit en sera grandement amélioré.

De plus, cette offre comprend une ligne téléphonique pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale. Pour 5 euros de plus par mois, vous pouvez bénéficier du même service pour les appels illimités vers les mobiles.

Avec de nombreuses chaînes

Concernant l’offre TV, vous disposez d’un accès gratuit à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes. Vous en profitez chez vous ou en déplacement sur smartphone, tablette ou PC/Mac. Quant au décodeur TV, il n’est pas inclus par défaut à l’offre Boîte Sosh. Il faut dépenser 5 euros supplémentaires pour avoir accès à plus de 140 chaînes sur votre téléviseur.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros.

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !