Le Samsung Galaxy S21 5G 128 Go est au meilleur prix chez Rakuten

Sorti en début d'année, le Galaxy S21 est le plus abordable des nouveaux smartphones premium de Samsung, et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui. On le retrouve actuellement à son meilleur prix chez Rakuten, il passe de 577 à 557 euros grâce à un code promo, dans sa version 128 Go.

Alors que le S21 FE se précise et sera bientôt annoncé, le Samsung Galaxy S21, sorti en début d’année, qui se veut être un flagship un peu plus abordable que ses grands frères, profite actuellement d’une réduction de 20 euros sur Rakuten.

Le Samsung Galaxy S21 5G en bref

L’écran Super AMOLED 6,2 pouces à 120 Hz

La puissance de l’Exynos 2100

L’autonomie confortable

La compatibilité 5G

Au prix de 859 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S21 5G est actuellement disponible à 557,22 euros sur Rakuten, en utilisant le code promo « RAKUTEN20 » valable jusqu’à ce mercredi 9 juin 00h.

Contrairement aux Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra, on retrouve du plastique au dos du S21. Malgré ce matériau moins premium, le design est très bien réussi et augure une meilleure solidité tandis que les finitions exemplaires rendent l’appareil agréable en main.

C’est notamment son format compact qu’il le rend si plaisant en main. Ce modèle propose une diagonale de 6,2 pouces, alors que les S21 Plus et Ultra atteignent respectivement les 6,7 et 6,8 pouces. On retrouve une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, ce qui apportera une très bonne fluidité en naviguant sur le smartphone. Pas de panique pour les plus maladroits, il est protégé par un revêtement Gorilla Glass 7 Victus pour réduire les risques de casse et de rayures.

La puissance du nouveau Exynos 2 100

Pour fonctionner efficacement, le S21 est propulsé par la nouvelle puce Exynos 2100, compatible 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Toujours parmi les plus puissantes du marché à ce jour, cette configuration permettra de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans encombre. Cela permet une expérience utilisateur parfaitement fluide. Grâce à cette puce gravée en 5 nm, le smartphone dispose d’une meilleure consommation énergétique. En effet, le S21 peut tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous. Le S21 peut également partager sa batterie avec un autre appareil avec de la recharge sans fil inversée. À noter que ce smartphone est compatible avec le réseau 5G.

Un appareil photo efficace

Pour finir côté photo, le S21 s’appuie sur un module équipé d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. Moins impressionnant que le S21 Ultra, il est capable de prendre de très beaux clichés en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte de qualité. Le Galaxy S21 pêche surtout sur la vidéo, dont la stabilisation n’est pas à la hauteur des attentes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S21 5G.

