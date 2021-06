Bouygues Telecom pense aux futurs voyageurs avec ses nouveaux forfaits B&You

Les voyages à l'extérieur des frontières de l'Hexagone seront de nouveau une réalité pour une bonne partie des Françaises et Français cet été. Dans ce sens, Bouygues Telecom a décidé de gâter ses nouveaux clients avec une belle couverture 4G à l'étranger à prix imbattables.

Face à l’actuelle l’offensive de RED by SFR sur le marché des forfaits mobile, Bouygues Telecom se devait évidemment de réagir rapidement. Mais, au lieu de s’aligner bêtement à son concurrent, l’opérateur décide de mettre en avant une enveloppe 4G conséquente depuis l’Europe et les DOM pour satisfaire les voyageuses et les voyageurs cet été, et ce quel que soit l’offre B&You sans engagement choisie.

Des forfaits B&You complets à petit prix

Les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles

De 20 à 140 Go en France, avec un minimum de 10 Go en Europe/DOM

Des offres sans engagement, donc résiliables à tout moment

Jusqu’au 13 juin prochain, Bouygues Telecom propose trois nouveaux forfaits B&You en série limitée. Le moins cher est celui de 20 Go à 5,99 euros par mois, qui inclut tout de même 12 Go à l’étranger. Ensuite vient le classique 60 Go à 8,99 euros par mois, avec 2 Go de moins en Europe/DOM que l’offre précédente. Si vous voulez être vraiment tranquille en termes de data, vous choisirez sans hésiter le forfait 140 Go à 12,99 euros par mois, qui est aussi le plus confortable pour les voyages grâce à ses 15 Go dédiés.

Des offres B&You pour voyager tranquillement cet été

Les vacances arrivent à grands pas et vous avez sûrement déjà organisé votre périple depuis les annonces concernant les mesures du déconfinement progressif. Mais, avez-vous pensé à votre forfait mobile ?

Bouygues Telecom propose de vous accompagner dans vos futurs voyages via ses nouvelles offres B&You en proposant un minimum de 10 Go de data à l’étranger avec son offre 60 Go. Le forfait 20 Go le moins cher n’est donc pas celui qui en propose le moins, puisque l’enveloppe pour l’Europe et les DOM grimpe jusqu’à 12 Go — ce qui a rarement été vu à ce prix. Pour les plus gourmands en 4G, on recommande évidemment le forfait 140 Go qui inclut également 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Quel que soit le forfait sans engagement de Bouygues Telecom que vous allez choisir, vous aurez enfin droit aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM — uniquement vers un numéro français. C’est un combo classique inhérent aux offres mobile de notre époque.

Comment faire pour conserver son numéro de téléphone mobile avec Bouygues Telecom ?

Il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. D’ailleurs, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

