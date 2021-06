Vivo Y70 : ce smartphone milieu de gamme efficace chute sous les 200 €

Si vous cherchez un smartphone de qualité à moins de 200 euros, le Vivo Y70 peut sans doute vous convaincre. C'est un appareil complet, endurant, polyvalent et il est possible de se l'offrir avec une belle réduction sur son prix de base chez Darty et la Fnac.

Connaissant une visibilité bien plus forte en Europe depuis quelques années et désormais partenaire officiel de l’Euro, le géant chinois a misé sur ses valeurs sûres pour conquérir le marché européen et ce bon plan concerne le Vivo Y70 qui voit son prix d’origine perdre près de 30 %.

Les caractéristiques du Vivo Y70

Un écran de 6,44 pouces et AMOLED

Un capteur photo de 48 Mégapixels

Une charge rapide de 33W

Au lieu d’un prix de lancement de 279 euros, le Vivo Y70 est aujourd’hui proposé à 199 euros sur le site de Darty. Le smartphone est également au même prix chez la Fnac.

Un smartphone pas cher aux airs premium

Le Vivo Y70 est le premier modèle de la marque chinoise à avoir foulé les étales du marché européen. Ce milieu de gamme au rapport qualité-prix avantageux mise sur un design classique, mais efficace et sur son écran de 6,44 pouces aux bords fins. Ce dernier dispose d’ailleurs doté d’une dalle AMOLED d’une définition Full HD+, mais limité à 60 Hz. Enfin son dos en verre poli donne un effet presque premium au smartphone.

Une fiche technique efficace pour le prix

Le Y70 embarque un SoC Snapdragon 665 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Des caractéristiques qui rendent le tout fonctionnel sans pour autant crever le plafond. L’emphase est surtout mise sur le grand public qui va pouvoir bénéficier d’une expérience utilisateur fluide pour 99% du temps. Il ne revanche pas à l’aise sur du jeu 3D gourmand même si la plupart des gros titres du PlayStore seront parfaitement fonctionnels.

Côté photo, le Y70 mise sur la polyvalence, mais sans forcer. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels capable de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Les clichés sont nets et colorés en condition lumineuse correcte, mais le smartphone ne fait pas de miracles sur les sujets sombres.

Enfin l’autonomie se situe dans la norme haute avec une batterie de 4100 mAh qui peut faire tenir le smartphone pendant une bonne journée et demie. Il est également compatible avec la charge rapide de 33W via le chargeur fourni dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo Y70.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Vivo Y70.

Pour comparer le Vivo Y70

Afin de découvrir des alternatives disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.