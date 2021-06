Amazon casse le prix de l’Apple iPhone 12 mini pour son Prime Day

Compact, puissant et élégant : l'iPhone 12 Mini est le smartphone le plus abordable parmi sa génération. Malgré son petit format, il ne fait pas de concessions sur les performances ni même la photo. Mais d'aujourd'hui et jusqu'à demain, son prix est en forte baisse pendant le Prime Day sur Amazon, quel que soit la capacité de stockage que vous souhaitez.

Les smartphones haut de gamme n’ont cessé de proposer des écrans plus grands, des batteries plus grosses et des prix plus élevés. Cependant, certaines marques ont tenu de continuer à satisfaire les amateurs de smartphones de moins de six pouces. C’est le cas de la marque à la Pomme qui, lors de sa keynote l’année dernière, a présenté son smartphone le plus compact : l’iPhone 12 Mini avec une diagonale de 5,4 pouces. Si ce dernier vous fait de l’œil, sachez qu’il profite d’une belle promotion pendant le Prime Day.

L’iPhone 12 Mini est intéressant pour :

Son petit format et son écran OLED de qualité

La grande puissance de puce A14 Bionic

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe

Lancé au prix de 809 euros, l’iPhone 12 mini en version 64 Go passe aujourd’hui à 639 euros pour les membres Amazon Prime. Pour les modèles 128 Go et 256 Go, il faudra compter respectivement 689 euros (au lieu de 859 euros) et 809 euros (au lieu de 959 euros)

Présenté en octobre 2020, l’iPhone 12 mini fait partie des nouveaux fleurons d’Apple. Reprenant les principales caractéristiques de l’iPhone 12, le modèle mini embarque un écran plus modeste de 5,4 pouces. Ce format compact permet de tenir sans problème dans une main, ce qui a ses avantages à l’heure où les grands formats se multiplient. Côté écran, il n’a pas à rougir face à ses grands frères, il possède la même technologie, à savoir un écran OLED Super Retina XDR. On aurait aimé retrouver un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz pour ce prix, mais Apple garderait cela pour la prochaine génération.

On retrouve également sur la façade avant, une protection Ceramic Shield qui offre une protection contre les chutes. Bien évidemment, ce modèle intègre le fameux système de déverrouillage Face ID sous son encoche. De plus, il est certifié IP68 permettant une résistante à l’eau jusqu’à 6 m de profondeur durant 30 minutes et à la poussière.

Mini mais puissant

Sous le capot, l’iPhone 12 mini est logé à la même enseigne que les modèles de sa génération. Il embarque le Soc maison d’Apple : la puissante puce A14 Bionic. C’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement. Sans surprise, elle permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux 3D gourmands, avec une fluidité parfaite. Notez que l’iPhone 12 mini tourne sous la dernière version d’iOS 14. Il est également compatible avec le réseau5G.

Un appareil photo convaincant

Pour la photo, la version mini profite de deux capteurs photo, les mêmes que sur le modèle classique. Il est composé d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif. Il profite également du mode Nuit qui vous permettra de capturer des photographies en basse luminosité. Il ne faudra pas compter sur le téléobjectif x3 et le capteur LiDAR comme sur les modèles Pro, mais l’iPhone 12 mini offre déjà de beaux clichés. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Attention à sa batterie

En ce qui concerne l’autonomie, l’iPhone 12 mini n’est pas un champion dans la catégorie, du fait de son petit gabarit. Selon Apple, il peut tenir pendant 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio. Dans les faits, il tient une journée entière, si et seulement si votre utilisation quotidienne est modérée. Heureusement, il supporte la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe et permet de récupérer facilement quelques pour cent de batterie. Notez que vous avez uniquement le câble USB-C/Lightning pour recharger l’appareil (pas d’adaptateur secteur dans la boîte).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 12 mini.

