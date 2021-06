Prime Day : le prix du Xiaomi Mi 10T Lite 5G passe enfin sous les 200 €

Alors que le Prime Day touche bientôt à sa fin, les offres continues de pleuvoir ! Il est toujours temps de profiter des dernières offres, notamment avec le bon Xiaomi Mi 10T Lite 5G qui est actuellement en promotion sur Amazon. Son prix passe de 299 à seulement 199 euros.

Xiaomi est bien connue pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Avec sa version allégée du Mi 10T, la marque propose une fiche technique équilibrée pour un prix contenu, d’autant plus qu’il est compatible avec le réseau 5G. Doté d’un excellent rapport qualité-prix, le Xiaomi Mi 10T Lite est encore plus abordable lors du Prime Day, avec une réduction de 100 euros sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est un bon smartphone pour

Son écran 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 750G

L’autonomie confortable et la charge rapide 33 W

Commercialisé au prix de 299 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G (6+64 Go) est affiché à 199,99 euros sur Amazon, soit 33 % de réduction.

Le smartphone entrée de gamme idéal à tous points de vue👇

Incarnant le segment d’entrée de gamme, le Xiaomi Mi 10T Lite possède toutes les qualités d’un bon smartphone. Pour son prix, il propose une fiche technique complète, à commencer par sa dalle IPS LCD de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, on oublie vite l’absence de l’OLED. C’est un vrai gain de confort lorsque l’on consulte du contenu. À la différence de ses grands frères, l’emplacement du poinçon se trouve au centre de l’écran.

Un module photo polyvalent

Pour continuer dans la comparaison, la version Lite dispose d’un module photo centré au dos. Il n’intègre pas un capteur de 108 mégapixels comme les autres modèles Mi 10T, mais offre tout de même une belle polyvalence. Grâce à ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels, le smartphone assure une belle qualité des clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Malheureusement, vous ne pourrez pas compter sur le mode nuit, qui n’est pas de la partie.

Un SoC à la hauteur

Le Mi 10T Lite est équipé de la puce Snapdragon 750G de Qualcomm couplé avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. En plus d’apporter le réseau 5G sur ce smartphone, cette configuration apporte des performances excellentes pour cette gamme de prix. Vous pourrez facilement faire tourner la majorité des jeux 3D du Play Store sans problème, par exemple. De plus, l’interface de la marque MIUI 12 offre une expérience clairement plaisante et fluide.

Une batterie qui tient la route

Pour finir, son autonomie est aussi une de ses grandes qualités avec une batterie de 4 850 mAh. Dans les faits, le Mi 10T Lite peut être utilisé pendant deux jours avant de nécessiter une recharge complète. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages : environ 75 % en seulement 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

