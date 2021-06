Les soldes font baisser le prix de cette enceinte connectée signée Marshall

Marshall est surtout connu pour ses amplis de guitare, mais s'est aussi fait un nom coté numérique avec ses casques audio et ses enceintes connectées. C'est le cas de cette Marshall Acton II qui profite d'une réduction pendant les soldes d'été en passant de 249,99 à 199,99 euros.

C’est l’été, le moment idéal donc pour s’offrir une enceinte connectée pour vos soirées. Marshall est un constructeur particulièrement actif dans ce domaine avec des modèles puissants et compacts aux couleurs et lignes de la marque britannique. La Marshall Acton II est de celles-ci et profite d’une réduction de 50 euros pendant les soldes d’été.

Les points clés de l’enceinte Marshall Acton II

Design compact et rétro

60 W de puissance

Compatible Bluetooth 5.0

réglages via l’application Marshall Bluetooth

La Marshall Action II en version noire profite d’une belle promotion, passant de 249,99 euros à 199,99 euros pendant les soldes d’été.

Si vous cherchez plus de puissance, vous pouvez opter pour la Marshall Stanmore II qui elle aussi baisse de prix en passant de 349,99 à 299,99 euros toujours chez Darty.

Une enceinte reprenant les codes des amplis de la marque 👇

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on découvre la Marshall Acton 2, c’est avant tout son design. Cette enceinte compacte copie allégrement les lignes des amplificateurs à guitare électrique iconiques de la marque jusqu’aux potards. Son design compact est particulièrement adapté pour être posé partout sans que cela jure avec le décor. Le panneau de contrôle permet même de régler le niveau de basse et de Treble comme c’est le cas sur un vrai ampli afin d’ajuster le son comme bon vous semble. À noter que l’enceinte ne dispose pas de batterie interne et que le branchement se fait uniquement via prise secteur.

Un son signé Marshall

Ce n’est pas parce qu’il s’agit de la plus petite enceinte portable de la marque qu’elle lésine sur la puissance. L’Action II est dotée de trois amplificateurs : deux tweeters de 15 W et un caisson de basse de 30 W. Le son qui s’en dégage est puissant de par l’apport du dernier caisson, mais il s’avère aussi équilibré dans les aiguës. Dans le cas où vous souhaiteriez encore plus, le système Bass-Reflex peut être activé pour améliorer la qualité des basses fréquences.

La connectivité en plus

Cette Marshall Action II est dotée du Bluetooth 5.0 ce qui permet à n’importe quelle source d’être positionnée dans un rayon de 10 mètres sans problèmes de perte de signal. Il est aussi tout à fait possible de connecter un appareil filaire grâce au port Jack 3.5mm. Dans le cas de la connectivité sans fil, une fonction multi-utilisateur est aussi au rendez-vous afin que deux appareils puissent se connecter simultanément sans devoir désappairer l’un ou l’autre en cas de changement.

Marshall a également fait en sorte de mettre en avant la personnalisation du son grâce à l’application Marshall Connect. Cette dernière permet de créer ses propres réglages d’égalisateur en fonction du contenu audio, le tout sans fil.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.