Le pack Lenovo Tab P11 Pro + clavier + stylet est 100 € moins cher pour les soldes

Si Apple semble dominer le marché des tablettes, Android conserve une belle place et propose une vaste gamme d’appareils à tous les prix. C'est le cas de Lenovo qui apporte sur le marché une nouvelle tablette premium pensée pour les professionnels. Cette dernière n'est autre que la Tab P11 Pro, actuellement en solde dans un pack à 579 euros au lieu de 679 euros.

Avec sa Tab P11 Pro, Lenovo vise le haut de gamme et a dans son viseur l’iPad Pro ou encore la Galaxy Tab S7. Pour cela, la marque a apporté sur le marché une tablette avec une fiche technique complète et pensée pour un usage professionnel. Elle est de base moins chère que ces concurrentes et c’est encore d’autant plus le cas avec 100 euros de moins pendant les soldes.

Les atouts de la Lenovo Tab P11 Pro

L’écran OLED en définition 2K de 11,5 pouces

Le processeur Qualcomm Snapdragon 730G

Compatible Dolby Vision et HDR10

Une bonne autonomie de 8 600 mAh

Au lieu de 679 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Pro (6+128Go) est actuellement proposée avec un clavier et un stylet pour seulement 579 euros sur le site Boulanger. Elle se trouve être au même prix sur Amazon.

Une tablette Android qui en jète 👇

Avec son appellation « Pro », la Lenovo Tab P11 Pro s’efforce de répondre aux exigences professionnelles en proposant un produit ambitieux. Sa conception respire le haut de gamme, avec un cadre monocoque léger en alliage d’aluminium de seulement 5,8 millimètres d’épaisseur, et pesant moins d’un demi-kilogramme. Son design est élégant et sobre avec des bordures peu épaisses, lui conférant ainsi un rapport écran-affichage de 85 %.

Un écran dernier cri avec une expérience cinéma à la clé

La tablette est dotée d’un bel écran OLED de 11,5 pouces avec une définition 2K (2560 x 1600 pixels) qui est aussi compatible Dolby Vision, pour des images plus nettes et des contrastes infinis. Vous profiterez ainsi au maximum de vos séries de streaming préférées, avec des images en haute définition.

De plus, la P11 Pro est équipée de quatre haut-parleurs conçus par la marque JBL, compatibles avec le Dolby Atmos pour créer un effet surround. Elle envoie le son à 360 degrés pour une expérience audio immersive comme au cinéma, lors de vos visionnages.

Sans ralentissement

Équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 730G et de 6 Go de RAM, la Tab P11 Pro vous offre une expérience fluide. Cette configuration vous permettra d’utiliser la tablette sereinement et garantit des performances de jeu sans ralentissement, et un multitâche en toute fluidité. De plus, la tablette possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To. Il est même possible d’y ajouter une e-sim.

Grâce à cette puce gravée en 8nm , la tablette est moins énergivore et consomme moins d’énergie offrant ainsi une bonne autonomie. Avec une batterie de 8 600 mAh, Lenovo annonce 15 heures d’écoute musicale au maximum. La tablette propose un port USB Type-C pour être rechargée rapidement.

Pour une bonne productivité

Dans ce bon plan, la tablette est accompagnée d’un clavier ainsi que d’un stylet. Le clavier est conçu pour offrir une réactivité et une précision comparable à celle d’un ordinateur portable, avec un pavé tactile intégré et des touches de raccourci pour une saisie rapide et confortable. Et avec son stylet, la Tab P11 Pro s’adresse également aux plus créatifs. Le Lenovo Precision Pen 2, offre une précision et un contrôle accru grâce à 4 096 niveaux de détection de pression et d’inclinaison. Avec une autonomie de 100 heures d’utilisation, vous pourrez dessiner et prendre des notes toute la journée.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Lenovo Tab P11 Pro.

