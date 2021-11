Les 10 produits tech à surveiller sur AliExpress pendant les promos du Single Day (11/11)

AliExpress a son Black Friday, il se nomme Single Day et a lieu le 11 novembre. Bizarrement, nous connaissons les promotions à l'avance... voici les produits à surveiller dès demain 9 heures.

C’est assez étrange, mais il va falloir s’y faire. AliExpress organise un gros événement commercial avant le Black Friday, cet événement se nomme Single Day et il a lieu le 11 novembre 2021 (11/11). Autre élément étrange : on connaît les promotions à l’avance, vous pouvez donc mettre les produits que vous voulez dans vos paniers.

Comment ça marche les promos 11/11 chez AliExpress ?

En plus des codes spécifiques à chaque produit, il y a une série de codes qui offrent des remises :

11AE08 : 8 € de réduction pour 50 € d'achat

11AE11 : 11 € de réduction pour 70 € d'achat

11AE15 : 15 € de réduction pour 110 € d'achat

11AE22 : 22 € de réduction pour 150 € d'achat

11AE30 : 30 € de réduction pour 199 € d'achat

11AE45 : 45 € de réduction pour 299 € d'achat

11AE60 : 60 € de réduction pour 399 € d'achat

Chaque tranche de prix bénéficie d’un code spécial qui se cumule avec la remise immédiate. Si vous choisissez un article entre 110 et 150 euros, c’est le code 11AE15 qu’il faut utiliser pour payer 15 euros de moins.

Pensez à bien rajouter le produit dans votre panier et à préparer les codes de promotion. Comme expliqué plus haut, les promotions ne sont pas disponibles aujourd’hui, mais elles le seront le 11 novembre à 9 heures.

Vous pouvez également retrouver toutes les promotions sur cette page. AliExpress a même publié un tutoriel pour ne pas vous tromper. Avouons que cela peut faire peur, mais les promotions valent vraiment le coup.

Bref, passons à notre sélection avec les prix barrés.

Xiaomi Pad 5

Cette tablette Android vient se positionner sur un segment tarifaire attractif tout en promettant une expérience utilisateur de haute volée en misant, entre autres, sur son écran 120 Hz et son Snapdragon 860. La Pad 5, oubliez le Mi, fait mal à la concurrence, indubitablement. Ainsi, les iPad restent encore les meilleures tablettes que nous pouvons recommander à la majorité des personnes qui nous lisent, mais si vous tenez vraiment à vous tourner vers une alternative Android séduisante, la Xiaomi Pad 5 s’impose parmi les choix les plus évidents.

Pensez à bien utilisez le code FRBON50 pour obtenir un prix de 299 euros chez AliExpress.

Retrouvez la Xiaomi Pad 5 sur AliExpress FRBON50

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (de son nom complet) se positionne comme une évolution de la Xiaomi Mi Scooter 1S reprenant certains arguments de la Mi Scooter Pro 2. uissante, maniable, agréable à conduire et assez bien équipée pour nous faire nous sentir en sécurité dessus… elle a tous les arguments nécessaires à un engin que l’on va amener sur la route au milieu des vélos, voitures et autres bus et camions. C’est clairement une amélioration bienvenue qui en fait l’une des trottinettes électriques les plus équilibrées du marché.

La Mi Electric Scooter 3 est à 372 euros pendant l’évènement, pensez à utiliser le code 11AE60.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 sur AliExpress 11AE60

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

C’est une des stars de l’année, un des smartphones Android qui se vend le plus. Le Redmi Note 10 Pro, malgré ce prix compétitif, propose plusieurs belles qualités, notamment en termes d’écran avec une dalle AMOLED bien calibrée et au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Autre atout majeur : l’autonomie et la charge efficace. Enfin, il a bon capteur photo principal et des haut-parleurs stéréo.

Sur AliExpress, on le trouve en deux versions 6 + 128 Go à 249 euros (en appliquant le code 11AE30) et 8 + 128 Go à 259 euros (en appliquant le code 11AE45).

Retrouvez le Redmi Note 10 Pro 6 Go sur AliExpress 11AE30

Retrouvez le Redmi Note 10 Pro 8 Go sur AliExpress 11AE45

AirPods Pro et AirPods 2

Autant surprenant que cela puisse paraître, les AirPods d’Apple sont moins chers chez AliExpress. Le modèle vendu est même expédié depuis la France et sera pris en charge sans problème lors de votre passage à l’Apple Store si vous avez besoin d’une assistance.

Si vous hésitez entre les deux, les AirPods Pro ont l’avantage de proposer de la réduction de bruit active ainsi que quelques fonctions supplémentaires comme le suivi des positions de la tête. Ce sont des intras, tandis que les AirPods 2 sont au format open-fit.

Les AirPods Pro sont à 169 euros (utilisez un des deux codes : FRAPPLE40 ou SDFRN067) tandis que les AirPods 2 sont à 99 euros avec le code FRBON30.

AirPods Pro sur AliExpress FRAPPLE40

AirPods 2 sur AliExpress FRBON30

OnePlus 9

Le OnePlus 9 offre de grosses performances, une expérience fluide et une longue autonomie, il semble identique au 9 Pro. Il a un écran légèrement plus petit qui est plat plutôt que courbé sur les côtés, et les bords du téléphone sont en plastique et non en métal, mais le reste est en fait une copie – ce qui est une bonne chose.

Vous apprécierez l’écran OLED à 120 Hz, l’interface OxygenOS et les performances du Snapdragon 888.

Le OnePlus 9 est à 389 euros en appliquant le code 11AE60.

Retrouvez le OnePlus 9 sur AliExpress 11AE60

Roborock H7

Le H7 est la seconde génération d’aspirateur-balai de Roborock. Doté d’un écran OLED, d’une filtration multi-cyclonique et d’une bonne autonomie, il avait de quoi rivaliser avec Dyson.

AliExpress le propose à 387 euros avec le code FRBON50.

Retrouvez le Roborock H7 sur AliExpress FRBON50

Dreame V10

Si vous n’avez un budget important, mais que vous cherchez un bon produit, voici une alternative. Il ressemble aux Dreame V9 et V9 Pro, pour la simple et bonne raison qu’il partage la même conception. La différence est surtout liée aux accessoires, mais aussi à la batterie de 2 500 mAh, ce qui permet de tenir plus de 35 minutes en continu (et vous n’avez pas envie de passer plus de 30 minutes à passer l’aspirateur)

Avec le code 11AE22, le Dreame V10 est à 168 euros.

Retrouvez le Dreame V10 sur AliExpress 11AE22

Roborock S7

Le Roborock S7 est le dernier robot aspirateur premium de la marque sorti sur le marché. Il propose un système de nettoyage complet en apportant quelques améliorations par rapport à la génération précédente. Il est équipé d’une serpillère qui vibre, permettant un nettoyage plus efficace pour éliminer les saletés incrustées dans votre sol.

Il faudra utiliser le code 11AE60 pour obtenir le prix de 407 euros sur AliExpress.

Retrouvez le Roborock S7 sur AliExpress 11AE60

Xiaomi Mi Band 6

Nouveau bracelet, nouvelle fonctionnalité. Xiaomi a en effet récemment mis à jour son fameux Mi Smart Band en y ajoutant un capteur SpO2 et en agrandissant l’écran. Seuls six mois séparent le modèle précédent de cette dernière version. Le Mi Band 6 est un bracelet connecté offrant un excellent rapport qualité-prix. Pas de surprise puisque c’est ce à quoi Xiaomi nous avait habitués sur cette gamme de produits — et sur les autres aussi d’ailleurs.

Comptez 30 euros avec le code FRTOPO6 sur AliExpress.

Retrouvez le Xiaomi Mi Band 6 sur AliExpress FRTOPO6

