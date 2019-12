Avec une qualité sonore excellente et une réduction de bruit active au top, les Sony WF-1000XM3 sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Ils sont aujourd’hui disponibles à 198 euros sur Rakuten avec 9,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

La réduction de bruit active est une fonctionnalité très en vogue en ce moment. On l’a d’abord aperçue sur les casques audio, puis elle s’est tranquillement installée sur les écouteurs true wireless au cours de l’année 2019. Les modèles proposant un système d’annulation du bruit ambiant sont encore assez rares, mais force est de constater que les WF-1000XM3 de Sony sont les meilleurs de leur catégorie. La bonne nouvelle ? Vous pouvez aujourd’hui économiser plus de 50 euros sur leur prix d’origine.

Les Sony WF-1000XM3 en bref

Un design premium

Une bonne autonomie au quotidien

La réduction de bruit héritée du WH-1000XM3

Au lieu de 249 euros, les Sony WF-1000XM3 sont aujourd’hui affichés à 198 euros sur Rakuten, soit une remise de plus de 20 % sur le prix habituel. De plus, vous recevrez 9,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Les Sony WF-1000XM3 en détail

Les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony succèdent à l’ancien modèle, les WF-1000XN déjà très bons. De prime abord, ce nouveau modèle représente une belle montée en gamme, ne serait-ce que par ce design classieux où de légers rappels de la couleur or viennent confirmer cet aspect premium. Le matériau utilisé pour les WF-1000XM3 semble également supprimer ce côté plastique qui pouvait d’ailleurs porter atteinte à l’élégance de son prédécesseur.

La principale particularité de ce nouveau modèle est toutefois son système de réduction de bruit active qui est très efficace. Sony est malin, très malin même. Il a tout simplement repris la technologie embarquée dans son excellent casque WH-1000XM3 pour l’adapter à un format plus petit. Quelques bidouilles plus tard, le nouveau processeur HD-QN1e associé à un double micro permet d’améliorer les capacités en bloquant les sons extérieurs. Le résultat n’atteint évidemment pas le niveau du casque à arceau qui recouvre entièrement vos oreilles, mais cette réduction est déjà très bonne en comparaison d’autres écouteurs intra-auriculaires disponibles sur le marché et permet déjà de se couper énormément des distractions externes.

Au niveau des fonctionnalités, on note surtout le mode « Quick Attention » qui permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par le simple effleurement de la zone tactile dédiée. De plus, les WF-1000XM3 embarquent dorénavant Google Assistant de façon native. Vous pourrez ainsi passer des appels ou échanger avec l’assistant vocal simplement sans enlever le casque de votre tête.

L’autonomie est également plus confortable qu’auparavant. Selon le constructeur, ses écouteurs peuvent tenir pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, pour un total de 24 heures avec le boîtier de recharge — ce qui s’est d’ailleurs vérifié dans notre test.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet des Sony WF-1000XM3.

