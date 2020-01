Soldes 2020 : 110 euros de réduction sur le meilleur casque audio de Sony

Le Sony WH-1000XM3 est sans aucun doute le meilleur casque audio de sa catégorie à ce prix. Pour les soldes d'hiver 2020, Amazon le propose avec 110 euros de réduction, le faisant passer de 380 à 270 euros.

Si vous recherchez le top du top pour vos oreilles, le casque WH-1000XM3 est une évidence ou presque. Sa qualité audio est impressionnante et son système d’annulation du bruit est tout simplement bluffant. La bonne nouvelle ? Vous n’avez pas besoin de payer le prix fort pendant les soldes d’hiver 2020 : il profite de 110 euros de réduction.

En bref

La meilleure réduction de bruit active du marché

Avec une qualité sonore exemplaire

30 heures d’autonomie

(USB-C)

Au lieu de 380 euros à son lancement, le Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, puis descend à 270 euros grâce à un coupon promotionnel de 29,05 euros. Cela représente une remise totale de presque 30 % sur le prix d’origine du casque audio de Sony.

En savoir plus 👇

Jusqu’à ce que le 1000XM4 le remplace, le WH-1000XM3 est — à ce jour — le dernier casque haut de gamme de Sony, qui succède logiquement au 1000XM2. En comparaison avec son prédécesseur, il est plus léger pour améliorer le confort au quotidien, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre désormais Google Assistant.

La réduction de bruit active du XM3 de Sony est par ailleurs encore aujourd’hui considérée comme la meilleure du marché. L’ancien modèle possédait déjà un système efficace de bruit efficace, mais c’est encore mieux ici. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Il intègre également une fonction très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. Enfin, son autonomie est également très appréciée. Le casque peut être utilisé pendant 30 heures avec la réduction de bruit, et plus sans. Il est aussi compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet Sony WH-1000XM3.

