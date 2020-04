Belle baisse de prix pour le casque sans fil Sony WH-1000XM3

L'excellent casque Sony WH-1000XM3 avec réduction de bruit active profite aujourd'hui d'une belle promotion. Il est aujourd'hui remisé à seulement 269 euros chez différents e-commerçants français, contre 379 euros à son lancement.

C’est simple, le casque WH-1000XM3 est tout simplement indétrônable depuis sa sortie. Il y a bien le Headphones 700 de Bose qui lui arrive à la cheville, mais sa plus récente arrivée sur le marché fait qu’il n’est pas encore aussi abordable que son rival japonais. La bonne nouvelle ? Son prix est encore en baisse à l’occasion des offres de saison chez Sony, les « Sony Days ».

En bref

Un design confortable

Avec une autonomie de plus de 30 heures

Et l’une des meilleures réductions de bruit active du marché

Au lieu de 379 euros à son lancement, le casque Sony WH-1000XM3 est dorénavant disponible à 299 euros en temps normal. Cependant, il chute aujourd’hui à seulement 269 euros sur fnac.com, Darty et Boulanger. La remise s’effectue automatiquement au panier pour les deux dernières enseignes, mais il est impératif d’utiliser le code promo SONY10 pour la première.

Si vous recherchez une alternative encore moins chère, notez que le casque sans fil Jabra Elite 85h est actuellement en promotion à seulement 179 euros sur fnac.com.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le WH-1000XM3 est à ce jour le dernier casque haut de gamme de Sony, bien qu’il date maintenant de 2018. En comparaison avec son prédécesseur, il est plus léger pour améliorer le confort au quotidien, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre désormais Google Assistant.

La réduction de bruit active du XM3 de Sony est par ailleurs encore aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures du marché. L’ancien modèle possédait déjà un système efficace de bruit efficace, mais c’est évidemment encore mieux avec ce modèle. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Il intègre également d’autres fonctionnalités, dont une très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet tout simplement de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête.

Le casque peut enfin être utilisé pendant environ 30 heures avec la réduction de bruit activée, et encore plus sans. Il est aussi compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Sony WH-1000XM3 dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le casque Sony WH-1000XM3.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs casques à réduction de bruit active en 2020.