Les excellents Sony WF-1000XM3 sont moins chers avec ce code promo

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 profitent aujourd'hui d'une belle promotion à l'occasion des Sony Days sur fnac.com. Ils passent à seulement 201 euros grâce au code promo SONY10. Plus de détails ci-dessous.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 sont pour nous les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active du marché. Ils sont confortables à porter, délivrent un son de qualité et proposent de nombreuses fonctionnalités pratiques, dont la recharge sans fil. La bonne nouvelle ? Ils sont aujourd’hui plus abordables grâce aux Sony Days.

En bref

La qualité signée Sony

Avec une bonne autonomie au quotidien

Et la meilleure réduction de bruit sur des écouteurs sans fil

Les Sony WF-1000XM3 sont aujourd’hui disponibles à seulement 201 euros sur fnac.com grâce au code promo SONY10, contre 249 euros habituellement. Ils sont proposés en deux coloris : noir et doré.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Après les WF-1000XN, voici les WF-1000XM3. Sony a souhaité conserver jusqu’au bout l’héritage de son excellent casque audio du même nom pour ses écouteurs sans fil. Ces derniers reprennent évidemment la même technologie de réduction active du bruit pour un résultat excellent. Ce n’est pas aussi bluffant qu’avec le casque, mais il faut avouer que c’est bien plus pratique à porter au quotidien.

La qualité sonore est évidemment au rendez-vous, mais on apprécie surtout les nombreuses fonctionnalités des Sony WH-1000XM3. Par exemple, « Quick Attention » permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par un simple effleurement de la zone tactile dédiée sur les oreillettes. Google Assistant est même intégré nativement pour effectuer des commandes vocales.

L’autonomie est par ailleurs plus que confortable. Selon le constructeur et selon notre test, les écouteurs de Sony peuvent tenir pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, pour un total de 24 heures avec le boîtier de recharge. Ils se chargent rapidement via le port USB-C et proposent également la recharge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet des Sony WF-1000XM3 dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Sony WF-1000XM3.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs écouteurs true wireless en 2020.