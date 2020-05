Les écouteurs sans-fil Redmi AirDots ne valent qu’une bouchée de pain

Sur le segment des écouteurs sans-fil accessibles, Xiaomi domine le marché avec ses Redmi AirDots. D’autant plus lorsque leur prix est bas, comme c’est le cas durant les French Days puisqu’on les trouve à 15 euros chez Cdiscount.

Celles et ceux en quête d’une paire d’écouteurs sans fil auront tôt fait de se tourner vers les Redmi AirDots. Ces derniers dégainent un rapport qualité-prix maîtrisé, à tel point que la nouvelle version n’a finalement apporté que peu de changements à la formule originale. La première génération reste donc d’actualité, en plus de bénéficier régulièrement d’un prix plus qu’intéressant.

En bref :

La connectivité Bluetooth 5.0 pour une meilleure stabilité

La compatibilité avec Google Assistant

Une très bonne autonomie

Les écouteurs Xiaomi Redmi AirDots sont vendus 15 euros dans le cadre d’une vente-flash chez Cdiscount, au lieu d’une vingtaine d’euros en temps normal.

Pour en savoir plus

Malgré leur prix bas, les Xiaomi Redmi AirDots restent des écouteurs sans-fil de bonne facture. Ils proposent ainsi une connexion stable avec les smartphones, tablettes et PCs grâce à leur compatibilité avec le Bluetooth 5.0. Étrangement, si l’on ne constate aucun lag lors de l’écoute musicale ou le visionnage de vidéo en streaming, on ne peut s’empêcher de remarquer une légère latence entre le son et l’image lors des sessions de jeu.

Le rendu audio est somme toute correct, pour cette gamme de prix, avec une bonne isolation passive et même le CVC 6 pour la suppression de certains bruits parasites lors des appels. On regrette juste que les basses empiètent un poil sur les aigus, mais rien de bien méchant.

Les Xiaomi Redmi AirDots sont particulièrement simples à utiliser, avec son bouton présent sur l’une des oreillettes. Ce dernier sert aussi bien à répondre aux appels qu’à contrôler la lecture de sa musique. Et si vous le pressez deux fois, vous déclenchez l’assistant vocal de Google.

Pour en apprendre plus, nous vous invitons à lire notre prise en main des Xiaomi Redmi AirDots.

