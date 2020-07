Les excellents Samsung Galaxy Buds Plus chutent à 125 euros aujourd’hui

Les Samsung Galaxy Buds Plus, annoncés il y a quelques mois, sont aujourd'hui en promotion sur Amazon et Boulanger. Ils se négocient à 125 euros au lieu de 170 à leur lancement.

Les écouteurs true wireless de Samsung, les Galaxy Buds Plus, ont été annoncés il y a quelques mois et profitent de certaines améliorations par rapport à la version précédente. On retrouve notamment une meilleure qualité audio et une autonomie rallongée. Ils sont justement en promotion.

En bref

Une très bonne qualité audio

Une excellente autonomie

Des écouteurs confortables

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont désormais disponibles à 125 euros sur Amazon au lieu de 170 euros lors de leur lancement, soit une économie de 45 euros à ne pas rater.

Vous pouvez également les retrouver au même prix sur Boulanger.

En savoir plus👇

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont les intra-auriculaires de la marque coréenne. Annoncés en même temps que la gamme S20, ils reprennent le même design que leurs prédécesseurs, les Galaxy Buds. Cela leur permet de conserver le même confort, déjà très bon dans la version précédente. On pourra adapter la forme des écouteurs avec les différents embouts et ailettes fournis dans la boite pour avoir la meilleure tenue possible dans l’oreille.

Ce design ne dépasse pas trop de l’oreille et reste discret. Les Buds Plus se dotent de surfaces tactiles sur les deux oreillettes. Elles permettent d’effectuer des contrôles basiques comme passer une musique ou la mettre en pause par exemple.

Le son des Galaxy Buds Plus ne manque pas de qualités. Le rendu est équilibré et aucune partie du spectre n’est oubliée. Les médiums et aigus sont naturellement présents et on retrouve des basses profondes. Malgré leurs petites tailles, ces écouteurs séduisent par leur excellente qualité sonore. Notez qu’il faudra bien choisir ses embouts pour profiter de la meilleure isolation passive, mais aussi de la meilleure qualité possible.

Les écouteurs de Samsung sont paramétrables via son application dédiée Galaxy Wearable . On pourra bénéficier d’un mode « transparence » qui permettra d’écouter son environnement malgré leur isolation. On pourra aussi retrouver un égaliseur et une fonction qui fera sonner vos Buds Plus si vous les avez perdus par exemple.

Enfin, l’autonomie est tout simplement l’une des meilleures du marché et bien au-delà de la version précédente. Les Galaxy Buds Plus profitent de 11 heures d’écoute consécutives selon Samsung. On peut même doubler le score avec leur boitier de rangement. C’est tout simplement remarquable.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant les Samsung Galaxy Buds Plus.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs écouteurs true wireless en 2020.