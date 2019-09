Il n’est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions ! Les prix bas des French Days permettent aujourd’hui d’acquérir la montre connectée Samsung Gear Sport à seulement 129 euros sur Rue du Commerce. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

La Samsung Gear Sport est une montre connectée destinée aux sportifs, mais pas uniquement grâce à ses nombreuses fonctionnalités utiles au quotidien. Intéressés ? Pour les French Days, elle est disponible à 129 euros sur Rue du Commerce, contre 179 euros habituellement.

La Samsung Gear Sport en bref

Idéale pour les sportifs, étanche sous l’eau et résistante aux rayures

L’expérience utilisateur sous Tizen OS agréable au quotidien

Une bonne autonomie, estimée à 3-5 jours

La montre connectée Samsung Gear Sport est en ce moment disponible à 129 euros sur Rue du Commerce, contre 179 euros habituellement.

La Samsung Gear Sport en détail

Comme son nom l’indique, la Samsung Gear Sport est la montre idéale pour les sportifs. Elle profite d’une conception robuste, d’autant plus qu’elle est également étanche à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour suivre correctement l’activité de son utilisateur, elle intègre une flopée de capteurs, tout en proposant de multiples fonctionnalités, comme un coach personnalisé par exemple. Pour suivre les données récoltées, il faudra passer par l’application Samsung Health (compatible iOS et Android).

Concernant le reste de ses caractéristiques, elle embarque un écran circulaire Super AMOLED de 1,2 pouce protégé par un verre Gorrila Glass 3 pour résister aux chocs et aux rayures. Ensuite, on retrouve un SoC Exynos 7270 cadencé à 1 GHz et 768 Mo de mémoire vive pour proposer une expérience utilisateur toujours fluide. Elle tourne sous Tizen OS, un système d’exploitation assez différent de Wear OS. Ce dernier permet notamment d’offrir une autonomie supérieure à la plupart des autres OS disponibles grâce à ses nombreuses optimisations. Par ailleurs, sa batterie de 300 mAh lui permet de tenir entre 3 à 5 jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé de la Samsung Gear Sport.

