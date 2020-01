L’enceinte Google Home est à moitié prix pendant les soldes d’hiver 2020

Le Google Home a été commercialisé pour 149 euros à sa sortie, mais ça, c’était il y a plus de deux ans. Pendant les soldes d’hiver 2020, l’enceinte connectée de la firme de Mountain View est disponible à 74 euros avec Acheter sur Google et notre code promo exclusif "FRANDROID916".

Le Google Home n’est pas aussi populaire que sa version Mini, mais il a pourtant de nombreux avantages. Tout d’abord, ses micros captent mieux la voix de l’utilisateur. Ensuite, le son est plus puissant. Profitez-en, il ne coûte aujourd’hui que 15 euros de plus que le Nest Mini (lui vendu à 59 euros).

En bref

La remise de 50 % pour les soldes

Plus puissant et plus performant que le Mini

Google Assistant et tous ses avantages pour la domotique

Au lieu de 149 euros à son lancement, l’enceinte connectée Google Home tombe aujourd’hui à 74 euros avec Acheter sur Google. Pour obtenir ce prix avantageux, il est impératif d’utiliser notre code promo exclusif FRANDROID916.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier, et bien souvent avec des promotions très intéressantes. Les avantages sont nombreux, on peut tout commander depuis son compte Google, payer via Google Pay, profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de promotions comme celles-ci réservées pour ces soldes aux lecteurs de Frandroid !

Notre code promo exclusif « FRANDROID916 » est valable jusqu’au 16 janvier 23:59 pour les 5 000 premiers utilisateurs (nouveaux et existants). Il permet d’obtenir une réduction de 7 % jusqu’à une limite de 100 euros de remise !

En savoir plus 👇

Le Google Home n’est pas aussi discret que sa version Mini. Il prend une forme cylindrique évidemment plus imposante qu’un galet. Cependant, sa plus grande taille lui permet de posséder plusieurs avantages par rapport à son petit-frère.

Tout d’abord, le son est de meilleure qualité. Son haut-parleur à grande excursion lui permet de diffuser un son clair et puissant — toutes proportions gardées. Ensuite, ses deux microphones captent mieux la voix de l’utilisateur, jusqu’à plus de 8 mètres de distance, selon Google. Il est vrai que même avec de la musique en fond, vous n’aurez pas de problèmes à formuler une requête.

Évidemment, l’enceinte embarque Google Assistant pour répondre à toutes vos questions, et bien plus. En prononçant les mots « Ok Google » ou « Dis Google », vous pouvez effectivement demander de savoir la météo du jour, de jouer la musique Fireworks de Katy Perry (si vous avez un compte Spotify, Deezer ou YouTube Music), de connaître la recette des crêpes ou la définition du mot anticonstitutionnellement, mais l’assistant va au-delà si vous avez des objets connectés. Ampoules, thermostats, caméras et bien d’autres, c’est le monde de la domotique qui s’ouvre à vous.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Home.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.