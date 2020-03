Chromecast 3 : le dongle HDMI de Google presque à moitié prix

Les produits Google ne sont pas de grands habitués des promotions, pourtant l’on trouve aujourd’hui le Chromecast 3 à seulement 22 euros sur Cdiscount grâce au code BR30, au lieu de 39. Un prix tout simplement inédit !

Le Chromecast 3 est un petit objet très pratique au quotidien. Il permet de diffuser facilement du contenu sur un téléviseur depuis un smartphone, tablette ou PC via le navigateur Chrome. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui disponible presque à moitié prix.

En bref

Aussi simple à installer qu’à utiliser

Du Full HD jusqu’à 60 images par seconde

Sa compatibilité avec Google Assistant logique, mais tellement pratique

Au lieu de 39 euros, le Google Chromecast 3 est aujourd’hui affiché à 34 euros sur Cdiscount, puis passe à 22 euros seulement grâce au code promo BR30. C’est tout simplement inédit pour un revendeur français !

Le Chromecast 3 de Google est une clé HDMI qui se révèle tellement pratique au quotidien. Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur directement depuis un smartphone, une tablette ou depuis le navigateur Chrome d’un PC.

C’est d’ailleurs un jeu d’enfant à installer et à utiliser. Une fois relié à votre réseau Wi-Fi via l’application Google Home (disponible sur iOS et Android), il suffit ensuite de cliquer/toucher la petite icône dédiée pour streamer le contenu sur votre téléviseur.

Google Home (disponible sur iOS et Android)

Il est enfin capable de diffuser du contenu en 1080p jusqu’à 60 images par seconde, contre 30 fps pour l’ancien modèle, le Chromecast 2. Déjà très pratique à utiliser avec un smartphone/tablette, c’est encore plus simple grâce à Google Assistant. Rien de tel que votre propre voix pour changer un programme TV ou une musique sur Spotify pendant que vous avez les mains prises à faire la vaisselle, par exemple.

