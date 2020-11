La Xiaomi Mi Box S compatible 4K est -29 % à la Fnac et chez Darty

La box Android TV Xiaomi Mi Box S 4K est une passerelle multimédia robuste, bien équipée et qui affiche un excellent rapport qualité-prix, s’affichant habituellement à 69 euros. La Fnac et Darty la proposent actuellement à 20 euros de moins, soit 49 euros !

La Xiaomi Mi Box S 4K est l’une des box Android TV les plus complètes et compactes du marché compacte, tout en supportant la 4K et le HDR. C’est un excellent produit à placer sous son téléviseur, d’autant plus aujourd’hui puisqu’il profite d’une baisse de 29 %.

En bref

Design compact et discret

Qualité de l’affichage vidéo

Interface fluide et une bonne intégration des assistants vocaux.

Habituellement à 69 euros, la Xiaomi Mi Box S est encore moins chère avec une réduction de 20 euros qui la fait passer à 49 euros chez Darty et à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Ce petit boîtier en plastique noir est un carré de 9,52 cm de côté pour 1,67 cm d’épaisseur. Cela en fait un objet facile à camoufler derrière un téléviseur, un écran informatique ou un meuble de télévision. Ne cherchez pas à faire passer un câble réseau, tout se fait ici en Wi-Fi. Il faudra tout de même prévoir un chemin pour le câble qui se connectera au port HDMI 2.0a. L’interface sous Android 8.1 Oreo est très claire et avec l’accès au Playstore les applis liées à la vidéo et la musique sont maintenant à porter de votre téléviseur.

La machine est architecturée autour d’un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz, qui sont associés à 2 Go de mémoire vive. Côté jeu vidéo, vous pourrez en faire tourner en 3D dans des conditions de jeu honorable, tant que vous n’êtes pas trop ambitieux. Au niveau de la vidéo, elle se révèle compatible avec un très grand nombre de codecs audio et vidéo, qui s’ajoutent aux services de SVOD. l’image 4K obtenue profite du traitement HDR, si votre téléviseur est votre source le supporte, le tout en 60 images par seconde.

Enfin, cette box propose la fonctionnalité Chromecast et vous pourrez même la contrôler, lancer des contenus, les arrêter avec votre voix grâce à Google Assistant.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail