L’Apple Watch Series 3 4G est à 160 euros de moins chez RED

Une fois encore, l’Apple Watch dans sa version Series 3 se place comme la montre connectée la plus accessible de la marque. Il faut dire que RED la propose désormais sous la barre des 200 euros grâce à une ODR.

Alors que la Series 6 fait montre de tout le savoir-faire d’Apple en matière de montre connectée, l’Apple Watch Series 3, elle, continue de se positionner comme la montre connectée la plus abordable de la marque à la pomme. En effet, habituellement vendue 359 euros, elle affiche un prix sous les 200 euros grâce à une ODR de RED.

Design et qualité de fabrication Apple ;

Les fonctionnalités et les apps nombreuses ;

Une intégration parfaite avec les iPhone.

RED lance une ODR de 50 euros sur l’Apple Watch Series 3, en plus d’une réduction immédiate de 110 euros. Cela signifie que son prix tombe à 199 euros contre 359 euros.

L’Apple Watch Series 3 reprend le design carré de ses aînées, avec des angles et des arêtes courbés. Comme toujours, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Une belle montre connectée, qui tient du « bijou tech », qui plaira à tous les utilisateurs d’iPhone.

Son écran OLED est superbement calibré et offre un excellent rendu et des couleurs vives. La lisibilité est parfaite ce qui la rend agréable à utiliser au quotidien. Et les options de personnalisation ne manquent pas. Par exemple, elle dispose de nombreux modèles de cadrans, avec certains exclusifs à Apple comme ceux de Mickey ou de Toy Story.

L’Apple Watch est un bon intermédiaire entre vous et votre mobile glissé dans votre poche ou dans un sac. Vous pouvez ainsi répondre aux appels, à des SMS, suivre votre activité physique ou votre fil Instagram sans avoir à dégainer votre smartphone. Qui plus est, elle embarque une batterie de 279 mAh ce qui lui permet de tenir une bonne journée avec ce type d’usage. En revanche, une forte sollicitation vous poussera à la recharger en début de soirée.

Notre guide d’achat

L’Apple Watch Series 3 n’est qu’une des montres connectées disponibles sur le marché. Pour retrouver les modèles les plus intéressants, nous vous invitons à lire notre guide d’achat des meilleures montres connectées en 2021.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

