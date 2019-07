Lancé à 259 euros il y a quelques mois, le Samsung Galaxy A40 est aujourd’hui disponible à 194 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN10, soit une économie de 65 euros sur son prix d’origine. Il devient alors encore moins cher qu’un Xiaomi Redmi Note 7 vendu dans sa version 32 Go à 199 euros.

Pour rivaliser avec le Xiaomi Redmi Note 7, le Samsung Galaxy A40 a quelques atouts, où on retient surtout son écran AMOLED. Aujourd’hui, il rajoute la carte du prix sur la table. Après utilisation du code promo RAKUTEN10, le smartphone coréen passe à 194 euros. Il bénéficie par ailleurs de la garantie constructeur d’une durée de deux ans — envoi depuis la France.

Le Samsung Galaxy A40 arbore fièrement ce look propre à la gamme du constructeur coréen, où il faut admettre que le design est particulièrement bien maîtrisé sur ce modèle. L’encoche et les bordures restent discrètes, l’écran Super AMOLED fait clairement son effet, et on apprécie enfin surtout son format compact. Avec sa diagonale de 5,9 pouces, il est à la fois facilement manipulable à une main et idéal pour dévorer du contenu multimédia.

Étant une version un poil plus modeste que le Galaxy A50, il ne se paie évidemment pas le luxe d’intégrer un module triple capteur photo… mais il en va de même pour son rival xiaomien. Son double capteur 16 + 5 mégapixels sait prendre de jolis clichés quand les bonnes conditions sont réunies et c’est tout ce qu’on demande pour un smartphone à moins de 200 euros. Sa caméra frontale de 25 mégapixels est d’ailleurs plutôt convaincante, même si le mode portrait est perfectible.

Il ne brille néanmoins pas par sa puissance. La puce Exynos 7904 épaulée par 4 Go de mémoire vive trouve vite ses limites dans les jeux les plus gourmands comme PUBG. Si cette configuration n’est évidemment pas destinée pour une utilisation gaming, elle est en revanche suffisante pour apprécier une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie. L’interface One UI est toujours un régal à utiliser au quotidien.

Concernant l’autonomie, sa batterie de 3 100 mAh lui permet d’être dans la moyenne. Il tient facilement une première journée, mais il atteindra difficilement la seconde.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à jeter un œil à notre test complet du Samsung Galaxy A40.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran Super AMOLED

Sa prise en main confortable

Tout simplement l’interface One UI

Le Samsung Galaxy A40 est aujourd’hui disponible à 194 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN10. Vous recevrez également 14,35 offerts sur vos prochains achats en rejoignant gratuitement le Club R.

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 à 194 euros