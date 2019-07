Si votre bourse ne souhaite pas dépasser les 100 euros pour l’achat d’un smartphone, la gamme Redmi A de Xiaomi est faite pour vous. Le tout nouveau modèle baptisé Xiaomi Redmi 7A est déjà en promotion à 70 euros sur Gearbest.

Le Xiaomi Redmi 7A vient tout juste d’être annoncé ce matin en France à un tarif conseillé de 119 euros. Il est néanmoins déjà proposé à un prix bien inférieur sur Gearbest, où la version 2+16 Go s’affiche à 70 euros grâce à une vente flash — soit 50 euros d’économie quelques heures après son officialisation.

Successeur du Redmi 6A, le nouveau smartphone chinois s’adresse évidemment aux petites bourses. Eh oui, tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone surpuissant. Le Xiaomi Redmi 7A propose simplement l’essentiel à petit prix et c’est peut-être ce que vous recherchez. Sa configuration est un peu faiblarde, mais son Snapdragon 439 épaulé par 2 Go de mémoire vive suffira amplement à répondre à une utilisation basique du téléphone (consulter ses mails, envoyer des messages, passer des appels, faire quelques recherches sur Internet, utiliser le GPS). Vous pouvez en revanche oublier les jeux 3D gourmands.

Le reste de sa fiche technique apporte le minimum requis. Son capteur principal de 13 mégapixels ne pourra pas remplacer un véritable appareil photo, mais dépannera si vous avez oublié le vôtre à la maison. Sa caméra de 5 mégapixels dédiée aux selfies ne permettra pas non plus de poster votre meilleure photo de profil sur Facebook, mais trouvera son utilité si vous avez un appel vidéo à passer en urgence et que votre ordinateur (ou tablette) n’est pas à portée de main. Vient ensuite la dalle IPS LCD de 5,45 pouces affichant une simple définition HD+ de 1 440 x 720 pixels. Bien que lisible pour du texte et autres animations, il faut admettre que ce n’est pas l’écran qui permettra de regarder pendant des heures du contenu multimédia. Si toutefois cela vous démange de regarder le nouvel épisode d’une série, il y a toujours la possibilité de diffuser des vidéos sur votre TV si vous avez un Chromecast (ou un téléviseur compatible). Quoi qu’il en soit, ce sera suffisant la plupart du temps.

Tous ces composants peu gourmands en énergie permettent à priori au Xiaomi Redmi 7A d’être très autonome. Avec sa batterie de 4 000 mAh, on peut facilement supposer qu’il tiendra pendant 2 à 3 jours d’utilisation. Il est d’ailleurs compatible charge rapide et est livré avec un chargeur de 10 W.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Idéal pour les petites bourses

Répond à une utilisation basique

Doté d’une grande autonomie

Par le biais d’une vente flash, le Xiaomi Redmi 7A est aujourd’hui disponible à 70 euros sur Gearbest, contre 119 euros sur le Mi Store.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 7A à 70 euros

Si vous êtes chez Free, sachez qu’il ne supporte pas la bande 28 / 700 MHz, mais est compatible B20.