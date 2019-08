Vous n’avez pas un gros budget, mais vous voulez tout de même un smartphone qui tient la route ? Ne cherchez plus, le Huawei P Smart 2019 équipé d’un Kirin 710 est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Rue du Commerce. De plus, vous ne manquerez pas d’autonomie avec la batterie externe de 6 700 mAh offerte.

Commercialisé à 249 euros à son lancement, le Huawei P Smart 2019 est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de 70 euros sur son prix d’origine, la batterie externe en prime.

Le Huawei P Smart 2019 et le Huawei P Smart Plus 2019 sont identiques, esthétiquement parlant. Le design est donc connu, mais reste agréable en main. Ils partagent également la même fiche technique, à l’exception du module photo. Si la polyvalence en photo n’est justement pas votre critère principal, le double capteur 13 + 2 mégapixels de l’intéressé suffira amplement pour capturer quelques souvenirs en vacances. La qualité est correcte, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles sur cette gamme de prix — notamment de nuit.

Outre cela, on retrouve des caractéristiques communes pour les deux smartphones : un écran IPS LCD de 6,21 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels de bonne facture, un Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien (même avec quelques jeux peu gourmands en ressources) et une batterie de 3 400 mAh qui lui confère une autonomie se situant dans la moyenne. Vous ne tomberez de toute façon que rarement en panne grâce à la batterie externe made in Huawei également de 6 700 mAh livrée avec.

Pour rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a d’ailleurs annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones vers Android 10 Q et le Huawei P Smart 2019 fait évidemment partie de cette liste. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P Smart 2019.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un design connu, mais agréable en main

Les mêmes caractéristiques que le P Smart Plus 2019, pour moins cher

La prochaine mise à jour Android 10 Q confirmée !

Livré avec une batterie externe de 6 700 mAh, le Huawei P Smart 2019 est aujourd’hui disponible à 179 euros, contre 249 euros à sa sortie.

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à 179 euros