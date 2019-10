Article sponsorisé par Rakuten

Les French Days sont terminés, mais il est encore possible de faire d’excellentes affaires sur Rakuten. Retrouvez notre sélection de produits high-tech en promotion, qui comprend le OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9T Pro, la Sonos One et le Roborock S5.

Ce mercredi, Rakuten relance son offre Mega Peak sur l’ensemble du site (mobile ou desktop) jusqu’à 23h59 ce soir. Concrètement, les Super Points cumulés après chaque achat peuvent représenter de 15 à 20 % de chaque commande. Ces Super Points sont ensuite transformables en bons d’achat à utiliser sur le site. La seule condition pour en profiter est de s’inscrire gratuitement au Club R de Rakuten. Si vous n’êtes pas familier avec Rakuten et ce système de Super Points, vous pouvez consulter notre article dédié à ce sujet.

OnePlus 7 (256 Go) à 390 euros

Même avec la sortie du OnePlus 7T qui approche, le OnePlus 7 reste un excellent produit, surtout à ce prix. Pour moins de 400 euros, le OnePlus 7 est probablement le téléphone le plus performant du moment sous cette barre, notamment grâce à l’association du Snapdragon 855 et de l’interface OxygenOS. Cette dernière est l’une des meilleures interfaces proposées sur Android : elle est sobre et très fluide, tout en proposant des petites fonctionnalités bien pensées. Comme souvent chez OnePlus, on retrouve également un écran AMOLED de qualité, ici de 6,41 pouces, ainsi qu’une très bonne autonomie accompagnée de sa Fast Charge.

En moins de 6 mois, le prix du OnePlus 7 a tellement baissé qu’il est passé sous la barre symbolique des 400 euros, et ce pour la version 256 Go. Aujourd’hui sur Rakuten, il est possible d’acheter le OnePlus 7 256 Go au tarif de 390 euros, avec 78 euros de remboursés en Super Points. De quoi par exemple s’acheter une paire d’écouteurs Bullets Wireless de première génération de cette même marque.

OnePlus 7 256 Go à 390 euros

Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 354 euros

Comme le OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9T Pro est lui aussi un flagship killer. C’est un concentré de caractéristiques haut de gamme, le tout avec un prix très attractif. L’écran par exemple est une belle dalle OLED de 6,39 pouces sans aucune encoche puisque le capteur photo frontal se situe dans un tiroir rétractable. Du côté des performances, on retrouve encore une fois l’excellent Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, de quoi faire tourner toutes les applications du moment, sans broncher. Et comme souvent chez Xiaomi, l’autonomie est au rendez-vous grâce à une grande batterie de 4000 mAh.

Proposée à 449 euros sur le site de Xiaomi, la version 128 Go du Xiaomi Mi 9T Pro est déjà disponible au prix de 354 euros sur Rakuten. Soit une belle remise de presque 100 euros, à laquelle il faut ajouter un remboursement en Super Points de 70 euros.

Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 354 euros

L’enceinte Sonos One (Gen 2) à 185 euros

Si l’enceinte Sonos One est l’une des références du marché des enceintes compactes, c’est d’abord grâce à sa restitution sonore. Elle se débrouille bien dans tous les genres musicaux, et peut sonoriser des pièces relativement grandes malgré son petit gabarit. Mais là où l’écosystème Sonos est intéressant, c’est dans sa modularité. Les enceintes Sonos fonctionnent grâce au réseau Wi-Fi, et il est possible d’ajouter de nouvelles enceintes au fur et à mesure pour profiter d’une expérience stéréo ou multi-room. Le tout contrôlable depuis une application bien conçue, compatible avec tous les services de streaming du moment.

Les produits Sonos bénéficient assez rarement de remises. Aujourd’hui sur Rakuten, la Sonos One (Gen 2) est affichée au prix de 185 euros, contre 229 euros habituellement. Mais ce n’est pas tout, puisque cette promotion s’accompagne d’un remboursement de 37 euros en Super Points.

Sonos One (Gen 2) à 185 euros

Aspirateur-robot Xiaomi Roborock S5 v2 à 333 euros

Dans de nombreuses configurations, les aspirateurs-robots peuvent se substituer entièrement aux aspirateurs plus traditionnels. Surtout lorsqu’ils sont aussi bien équipés que le Roborock S5. Cette référence est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il est équipé d’un radar qui lui permet de naviguer facilement entre les meubles, et peut surtout enregistrer dès son premier passage la carte de votre intérieur. Ce qui permet par exemple d’aspirer une zone très précise de quelques mètres carrés, le tout commandé depuis l’application mobile.

Généralement vendu aux alentours de 400 euros, le Xiaomi Roborock S5 v2 est affiché au prix de 333 euros sur Rakuten avec un remboursement de 66 euros en Super Points. Un investissement important certes, mais qui peut vous faire faire gagner de précieuses heures de ménage.

Le Roborock S5 v2 à 333 euros