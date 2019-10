Voici un pack abordable pour s'équiper à petit prix : Cdiscount propose le Huawei P Smart (2018) avec une enceinte Bluetooth Huawei CM51 et un étui de protection pour un total de 129 euros seulement.

Tout le monde ne cherche pas à être à la pointe de la technologie en achetant un smartphone. Non, certains d’entre vous veulent juste avoir un téléphone fonctionnel pour passer des appels, envoyer des messages et consulter ses mails. Pour cela, il existe des solutions abordables et efficaces, comme le Huawei P Smart aujourd’hui. Il répond parfaitement à un usage basique au quotidien, idéal comme smartphone d’appoint par exemple.

Le Huawei P Smart (2018) en bref

Un smartphone fonctionnel à petit prix

Une autonomie dans la moyenne

L’enceinte et l’étui en bonus

Au lieu de 199 euros, le pack incluant un Huawei P Smart (2018), une enceinte Bluetooth Huawei CM51 et un étui de protection est aujourd’hui disponible à 129 euros sur Cdiscount.

Le Huawei P Smart (2018) en détail

De nombreux smartphones Huawei estampillés « P Smart » ont vu le jour depuis le premier modèle qui nous intéresse aujourd’hui. L’initiateur est en réalité le successeur du Huawei P8 sorti en 2017. Il propose un design plus arrondi sur les bords qu’auparavant et adopte une touche plus moderne avec son écran Full HD+ de 5,65 pouces proposant un ratio 18:9. Eh oui, les écrans 16:9 c’est « tellement 2017 ».

Sous le capot du Huawei P Smart, on retrouve un Kirin 659 cadencé à 2,36 GHz épaulé par 3 Go de mémoire vive. Une configuration qui ne fera pas des merveilles avec les derniers jeux disponibles sur le Play Store, mais qui assure une expérience utilisateur fluide au quotidien malgré les quelques accrocs possibles depuis sa mise à jour vers Android 9.0 Pie, notamment dans le menu multitâches. Plus anecdotique, il intègre un double capteur 13 + 5 mégapixels de bonne facture pour cette tranche tarifaire, mais il est loin de surprendre pas par la qualité de ses clichés.

Il se rattrape toutefois avec une autonomie qui se situe dans la moyenne. Grâce à sa batterie de 3 000 mAh, il peut facilement tenir plus d’une journée entière. En revanche, il se recharge via un port micro USB, et non USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P Smart 2018.

Découvrez notre guide d’achat

Pour comparer ce modèle avec les autres références du marché sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.