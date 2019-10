À l'instar de ses excellents prédécesseurs, le Xiaomi Redmi Note 8 s'affiche avec un rapport qualité/prix très intéressant. On trouve aujourd'hui les modèles 32 et 64 Go en promotion sur Gearbest, à partir de 153 euros seulement.

Le Xiaomi Redmi Note 8 n’est pas officiellement disponible en France. Nous avons droit à la version « Pro » un peu plus boostée, mais aussi un peu plus chère, à savoir 249 euros. Pour obtenir le modèle classique du successeur de l’excellent Redmi Note 7, il faut alors passer par l’importation. Gearbest propose aujourd’hui les versions 32 et 64 Go en promotion. Ne vous en faites pas, il s’agit d’un modèle proposant la langue française à l’installation et qui est évidemment compatible avec la majorité des bandes 4G françaises comme la B20, à l’exception de la B28 / 700 Mhz utilisée par Free mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en bref

La polyvalence de son quadruple capteur photo

Les performances élevées de son Snapdragon 665

Une autonomie pleine de promesses avec sa batterie de 4 000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 8 est disponible à 153 euros sur Gearbest. Cela concerne le modèle 3+32 Go en utilisant le code promo GBNOTE803. En ce qui concerne la version 4+64 Go, elle est disponible à 171 euros avec le code promo GBNOTE801.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (3+32 Go) à 153 euros

GBNOTE803

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+64 Go) à 171 euros

GBNOTE801

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme permet en effet de faciliter le remboursement de la commande en cas de litige.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en détail

Le Xiaomi Redmi Note 8 propose, à peu de choses près, le même design que sa version « Pro ». On retrouve évidemment l’encoche en forme de goutte d’eau, mais son écran IPS LCD se veut légèrement plus petit (6,3 contre 6,53 pouces). L’un comme l’autre affiche toutefois une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. La différence vient surtout de son module quadruple capteur au dos. Sur le modèle classique, il est placé sur la partie supérieure gauche au lieu du centre sur le Note 8 Pro.

Son appareil photo est d’ailleurs plein de promesses. Au-delà de la bonne qualité attendue grâce à la technique du pixel binning, sa configuration 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels devrait alors couvrir les modes ultra grand-angle, portrait et même macro pour répondre à toute la polyvalence recherchée en 2019. C’est une belle montée en gamme par rapport à son prédécesseur qui ne propose qu’un double capteur. Il continue sur cette lancée en augmentant également ses performances grâce à son Snapdragon 665, une puce que l’on retrouve également sur le Xiaomi Mi A3 et qui a déjà fait ses preuves, notamment sur les jeux 3D.

En revanche, on ne change pas une équipe qui gagne au niveau de l’autonomie. À l’image des Redmi Note 5, 6 Pro et 7, le Xiaomi Redmi Note 8 intègre lui aussi une batterie de 4 000 mAh. Nous n’avons pas encore pu le tester le pour savoir s’il sera aussi endurant que ses prédécesseurs. Quoi qu’il en soit, sachez que le modèle « Pro » se présente d’ores et déjà comme le nouvel incontournable selon notre test.

