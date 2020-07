Ce pack Xiaomi Redmi Note 8T est à un prix intéressant pendant les soldes

Le Xiaomi Redmi Note 8T reste une référence incontournable malgré l'arrivée de son successeur, d'autant plus avec une belle promotion pendant les soldes 2020. Ce smartphone est aujourd'hui disponible en pack à seulement 155 euros via Acheter sur Google.

Le Xiaomi Redmi Note 8T améliore nettement son rapport qualité/prix grâce cette promotions des soldes d’été 2020. De plus, cet excellent smartphone est livré avec une coque de protection et un verre trempé afin de prendre soin de lui directement après l’achat.

En bref

Une belle autonomie

Une belle polyvalence photo

Une belle puissance grâce au Snapdragon 665

Au lieu de 229 euros habituellement, le pack du Xiaomi Redmi Note 8T est aujourd’hui disponible à seulement 155 euros via Acherer sur Google en utilisant le code PROMOJUILLET8.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8T est la version européenne du champion du rapport qualité/prix, agrémentée d’une puce NFC, d’une compatibilité avec la B28 et d’un chargeur rapide de 18 W inclus dans la boîte. Outre cela, c’est exactement le même smartphone que le Redmi Note 8 classique.

On retrouve le même design avec la présence d’une encoche greffée sur l’écran IPS LCD de 6,3 pouces (avec une définition maximale Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels) et un appareil photo rectiligne à la verticale au dos, dont un capteur d’empreintes digitales. Le module se compose par ailleurs de 4 capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels aussi polyvalents que performants, en tout cas pour son petit prix en promotion.

Il est ensuite propulsé par un Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de mémoire vive pour assurer une bonne fluidité au quotidien, tout en offrant la possibilité de lire des jeux 3D comme Fortnite. De plus, il propose une belle autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh, estimée à environ 2 jours selon notre test (rechargeable via USB-C).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8T.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 8T.

