Vous attendiez les promotions du Black Friday pour acheter un nouveau smartphone ? Cela tombe bien, la gamme P30 de Huawei répond aujourd’hui à tous les budgets.

La gamme P30 se décline en trois modèles. Le Huawei P30 Pro est le modèle le plus premium, il est aujourd’hui disponible à 649 euros (au lieu de 999 euros à sa sortie). Le P30 classique sans aucun doute celui qui possède le meilleur rapport qualité/prix, on le trouve à 449 euros (au lieu de 799 euros à sa sortie). La modèle « Lite » est quant à lui une version allégée plus abordable, aujourd’hui à 249 euros (au lieu de 369 euros). Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Notez que ces 3 smartphones seront mis à jour vers Android 10 prochainement.

Le Huawei P30 Pro à 649 €

Le Huawei P30 Pro est la version ultime du flagship chinois. Son design loin d’être original possède pourtant des finitions exemplaires, où le tout est très agréable en main avec ses bords incurvés. Sa dalle OLED de 6,47 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels est par ailleurs de bonne qualité et bien calibrée. En ce qui concerne la puissance, il peut compter sur les performances élevées de son Kirin 980, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive.

Retrouvez le Huawei P30 Pro à 649 € sur fnac.com

En ce qui concerne le photo, il fait partie des meilleurs élèves avec grâce à son polyvalent module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait bluffant. De plus, il est également très autonome grâce à sa batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide et charge sans fil).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30 Pro.

Le Huawei P30 Pro en bref

Son écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Vendu à 999 euros à sa sortie, le Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 649 euros sur fnac.com, soit une économie de 350 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P30 Pro à 649 € sur fnac.com

Le Huawei P30 à 449 €

Bien qu’il ne bénéficie pas de tous les ajouts de la version Pro, le Huawei P30 reste une excellente alternative à moindre prix. Légèrement plus compact, il intègre un écran OLED de 6,1 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Également propulsé par le Kirin 980, il embarque quant à lui 6 Go de mémoire vive, ce qui est amplement suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, ainsi que pour faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store.

Retrouvez le Huawei P30 à 449 € sur fnac.com

Pas de capteur ToF pour ce P30 classique, mais il propose tout de même un excellent triple capteur de 40 + 16 + 8 mégapixels, presque tout aussi polyvalent. Enfin, son autonomie très confortable grâce à batterie de 3 650 mAh bien gérée. En revanche, la compatibilité charge sans fil n’est pas de la partie.

Pour en savoir, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Huawei P30.

Le Huawei P30 en bref

Un écran OLED bien calibré

Son format relativement compact

Ses bonnes performances en photo malgré l’absence du capteur ToF

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur fnac.com, soit une économie de 350 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P30 à 449 € sur fnac.com

Le Huawei P30 Lite à 249 €

Comme son nom l’indique, le Huawei P30 Lite est une version allégée des fleurons de la marque chinoise. Il n’est donc pas aussi performant pour cause d’une fiche technique amoindrie, mais propose toutefois une solution fonctionnelle et abordable. Son design est plus ou moins similaire, indispensable pour marquer son appartenance à la famille P30. Son écran n’est évidemment pas OLED, mais IPS LCD de 6,15 pouces et affichant une définition Full HD+ de 2312 x 1080 pixels.

Retrouvez le Huawei P30 Lite à 249 € sur fnac.com

Il n’embarque pas non plus le Kirin 980, mais le 710 qui équipe aujourd’hui la majorité des smartphones entrée/milieu de gamme du constructeur. Cette puce épaulée par 4 Go de mémoire vive ne promet donc pas la puissance des modèles haut de gamme, mais offre tout de même une expérience utilisateur fluide au quotidien. Son triple capteur apporte la polyvalence, mais n’atteint pas la qualité de ses aînés? Enfin, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 340 mAh.

Pour en savoir plus, nous vous laissons à disposition le lien de notre test complet du Huawei P30 Lite.

Le Huawei P30 Lite en bref

Le design du P30 classique

Un triple capteur polyvalent

Une fiche technique correcte pour le prix en promotion

Commercialisé à 369 euros il y a quelques mois, le Huawei P30 Lite est aujourd’hui disponible à 249 euros sur fnac.com, soit une économie 120 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P30 Lite à 249 € sur fnac.com

