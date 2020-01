Xiaomi Mi Note 10 : le photophone polyvalent avec 170 euros de réduction

Le Xiaomi Mi Note 10 offre une grande polyvalence en photo avec sa penta caméra, mais son tarif de lancement pouvait rebuter. Aujourd’hui, il profite d’une réduction de 170 euros sur son prix d’origine grâce à une promotion sur Rakuten. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Si vous recherchez un smartphone doué en photo à moins de 400 euros, il y a le Pixel 3a. Cependant, la solution de Google n’est pas très polyvalente… ce pour quoi l’on vous recommande aujourd’hui le Xiaomi Mi Note 10 équipé de cinq capteurs, dont un de 108 mégapixels. Il se positionne aujourd’hui sur la même tranche tarifaire que son concurrent américain.

En bref

L’écran AMOLED aux bords incurvés

La penta caméra, dont un capteur de 108 mégapixels

L’autonomie excellente grâce à une grosse batterie de 5 260 mAh

Au lieu de 549 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi Note 10 est affiché à 399 euros sur Rakuten, puis passe à 379 euros en utilisant le code promo CR20. De plus, vous recevrez 20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

En savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Note 10 est un appareil qui mise (presque) tout sur la photo. Pour cela, il embarque une penta caméra équipée de 5 capteurs, dont un de 108 mégapixels. Une grande première dans le monde des smartphones. Il est capable de capturer des clichés ultra détaillés dans un format de 12 032 x 9 024 pixels, mais il est aussi très polyvalent. Mode portrait, ultra grand-angle, macro, zoom (de x2 à x50), tout est là ! On retrouve également un mode nuit particulièrement efficace, un mode vlog et un même mode macro slow motion à 960 fps.

Le terminal de Xiaomi n’est pas seulement qu’un bon photophone. Tout d’abord, il est également très autonome avec sa généreuse batterie d’une capacité de 5 260 mAh. Tenir deux jours avec lui n’est pas un problème, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W. La charge sans fil n’est malheureusement pas de la partie. Ensuite, il embarque un écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Outre les contrastes infinis, la dalle est bien calibrée et propose une bonne luminosité maximale.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 730G de Qualcomm, une déclinaison « gaming » du Snapdragon 730. Épaulée par 6 Go de mémoire vive, la puce délivre une puissance capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store en toute tranquillité, même si l’on est loin du résultat des smartphones les plus premium du marché.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Note 10.

