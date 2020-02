Le Huawei Nova 5T en promo avec une imprimante portable offerte pour la Saint-Valentin

Que ce soit pour l’élu de votre cœur ou non, ce bundle a de quoi attirer la curiosité en ce jour de Saint-Valentin. Pour 359 euros sur fnac.com, vous pouvez aujourd’hui obtenir le smartphone Huawei Nova 5T (normalement à 399 euros) avec une imprimante portable offerte (d’une valeur de 129 euros). Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le prochain smartphone Nova fait déjà parler de lui en France, mais c’est l’actuel représentant de la gamme qui nous intéresse aujourd’hui : le Huawei Nova 5T. Il est aujourd’hui proposé avec une remise de 40 euros sur son prix d’origine, en plus d’être livré avec une imprimante portable offerte (normalement d’une valeur de 129 euros). À offrir ou pour se faire plaisir !

Le coût du bundle revient normalement à 528 euros. Cependant, avec les 40 euros de remise et l’imprimante à 129 euros offerte, le pack concernant le Huawei Nova 5T est aujourd’hui disponible au prix avantageux de 359 euros sur fnac.com. De plus, les adhérents recevront également 50 euros offerts sur leur compte fidélité.

À savoir que les stocks sont très limités. Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei Nova 5T.

Le Huawei Nova 5T est à proprement parler un clone du Honor 20. On retrouve le même design avec un écran (LCD de 6,26 pouces) percé en haut à gauche. La seule différence esthétique s’aperçoit brièvement au dos de l’appareil, où seuls les reflets et le logo de la marque divergent de la solution de Honor. En ce qui concerne la fiche technique, elle est évidemment identique, en tout point.

Lui aussi est propulsé par le Kirin 980 et 8 Go de mémoire vive, la configuration haut de gamme de 2019 pour Huawei qui promet encore aujourd’hui de délivrer une puissance plus que suffisante pour répondre à la majorité des besoins. Il propose également une autonomie généreuse de 2 jours avec sa batterie de 3 750 mAh, tout en étant compatible avec la charge rapide SuperCharge de 22,5 W.

En ce qui concerne la photo, il se débrouille — sans surprise — tout aussi bien que le Honor 20 avec son module quadruple capteurs 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. La polyvalence est évidemment au rendez-vous, en passant par les modes ultra grand-angle, macro, portrait et zoom, tout en offrant des clichés finement détaillés, même de nuit grâce à son mode dédié. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est disponible.

