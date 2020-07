Le Huawei Nova 5T (avec services Google) passe sous les 300 € lors des soldes

Le Huawei Nova 5T est un terminal milieu de gamme qui a la chance d'être l'un des derniers smartphones du constructeur à embarquer le Play Store à la place de App Gallery. On le trouve aujourd'hui dans un pack à moins de 300 euros avec une enceinte portable gratuite.

Entre Huawei et Honor, il y a une certaine notion de partage avec leurs smartphones. Cela arrive effectivement assez souvent de trouver deux appareils similaires chez ces deux marques, comme le Huawei Nova 5T et le Honor 20. Ils sont identiques, aussi bien au niveau de leur fiche technique que du design. La seule différence ? Le prix en promotion.

Au lieu de 399 euros, le Huawei Nova 5T est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économies. De plus, une enceinte portable CM510 d’une valeur de 30 euros est offerte.

Comme dit précédemment, le Huawei Nova 5T est à proprement parler un clone du Honor 20. On retrouve le même design avec un écran (LCD de 6,26 pouces) percé en haut à gauche. La seule différence esthétique s’aperçoit brièvement au dos de l’appareil, où seuls les reflets et le logo de la marque divergent de la solution de Honor.

En ce qui concerne la fiche technique, elle est évidemment identique en tout point. Lui aussi est propulsé par le Kirin 980 et 8 Go de mémoire vive, la configuration haut de gamme de 2019 pour Huawei qui promet encore aujourd’hui de délivrer une puissance plus que suffisante pour répondre à la majorité des besoins. Il propose également une autonomie généreuse de 2 jours avec sa batterie de 3 750 mAh, tout en étant compatible avec la charge rapide SuperCharge de 22,5 W.

En ce qui concerne la photo, il se débrouille évidemment tout aussi bien que le Honor 20 avec son module quadruple capteurs 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. La polyvalence est évidemment au rendez-vous, en passant par les modes ultra grand-angle, macro, portrait et zoom, tout en offrant des clichés finement détaillés, même de nuit grâce à son mode dédié. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est disponible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei Nova 5T.

