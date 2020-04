Voici un smartphone Huawei à moins de 150 euros qui intègre encore les services de Google

Le Huawei P Smart 2019 a été lancé il y a plus d'un an, mais c'est aujourd'hui l'un des smartphones les plus abordables de la marque chinoise à encore proposer les services de Google. On le trouve aujourd'hui à seulement 149 euros.

Vous le savez et nous le savons. On sait toutes et tous que Huawei ne peut plus proposer les services de Google sur ses nouveaux smartphones. Cependant, cette règle ne s’applique pas aux anciennes références, comme c’est le cas avec le P Smart 2019 qui tourne actuellement sous Android 10. C’est à l’heure actuelle l’une des meilleures solutions de la marque chinoise si vous voulez un smartphone efficace à tout petit prix.

Au lieu de 249 euros à son lancement, le Huawei P Smart 2019 (64 Go) est aujourd’hui disponible à seulement 149 euros sur Rue du Commerce et la boutique RED, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

Le Huawei P Smart 2019 n’est pas un smartphone incroyable à proprement parler, mais c’est une solution équilibrée au bon prix aujourd’hui. C’était notamment l’un des principaux concurrents du Redmi Note 7 à l’époque.

Son design appartient clairement à la génération 2019 avec son encoche en forme de goutte présente sur son écran borderless (IPS LCD en Full HD) de 6,21 pouces. Ceci étant dit, il est agréable en main et c’est finalement le plus important.

Au dos, on retrouve un capteur d’empreintes digitales et un double capteur photo 13 + 2 mégapixels. Ce dernier arrive à prendre de beaux clichés lorsque les bonnes conditions sont réunies. Le constat n’est évidemment pas le même dans des situations plus difficiles, notamment de nuit, mais difficile de lui reprocher sur cette gamme de prix.

Avec son Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive, le smartphone de Huawei est un peu moins puissant que son rival de chez Xiaomi. Cependant, la différence est minime. De plus, l’expérience utilisateur est globalement fluide et il est même possible de faire tourner quelques jeux 3D — à condition de ne pas être trop regardant sur les graphismes.

Pour finir, il propose une autonomie qui se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 400 mAh, c’est-à-dire un peu plus d’une journée d’utilisation. Le seul bémol : le P Smart 2019 intègre un port micro USB.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P Smart 2019.

