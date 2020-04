Oppo Reno : le principal rival du Xiaomi Mi 9T est en forte promotion

L'Oppo Reno premier du nom est un sérieux concurrent du Xiaomi Mi 9T grâce à une fiche technique presque tout aussi solide que ce dernier. On le trouve aujourd'hui en promotion sur Electro Dépôt avec une réduction de 200 euros sur son prix d'origine. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

L’Oppo Reno est plus ou moins similaire au Xiaomi Mi 9T, mais il possède tout de même quelques particularités pour se différencier. Tout d’abord, son design à aileron de requin fait son petit effet. Ensuite, Oppo oblige, la technologie Vooc est de la partie pour une charge rapide au top. Pour finir, il est à prix réduit aujourd’hui.

En bref

Un écran borderless sans encoche ni bulle

Un module photo efficace de jour comme de nuit

Une autonomie bien gérée pour tenir 2 jours facilement

Au lieu de 499 euros à son lancement, l’Oppo Reno (256 Go) est actuellement affiché à 389 euros sur Electro Dépôt, puis et ensuite remisé au prix avantageux de 299 euros par le biais d’une vente flash.

Pour en savoir plus 👇

L’Oppo Reno a inauguré ce design à aileron — désormais repris par le deuxième modèle — avec un bel écran Super AMOLED, totalement borderless et obstrué par aucune bulle ni encoche. Le mécanisme se déploie uniquement quand l’appareil photo avant est sollicité. En revanche, la dalle ne conviendra pas aux allergiques des grandes diagonales avec sa taille de 6,7 pouces.

Au dos, on retrouve un module double capteur 48 + 5 mégapixels qui fait du bon travail pour cette gamme de prix. Même de nuit, l’Oppo Reno surprend avec des clichés suffisamment détaillés pour être exploitables, et, pourquoi pas, être partagés sur vos réseaux sociaux favoris. Cependant, il faut avouer que le smartphone manque un peu de polyvalence en 2020…

En ce qui concerne les performances, le terminal chinois est propulsé par un Snapdragon 710, lui-même épaulé par 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus puissante des configurations, mais l’expérience utilisateur reste fluide et la possibilité de faire tourner de nombreux jeux 3D est également de la partie. On apprécie par ailleurs sa grosse capacité de stockage de 256 Go, idéale pour conserver de nombreux fichiers et applications sans avoir à faire du ménage régulièrement.

Avec sa batterie de 3 765 mAh, l’Oppo Reno est enfin facilement capable de tenir 2 jours grâce aux optimisations liées à Color OS. De plus, il est compatible avec la charge rapide Vooc jusqu’à 20 W, ce qui lui permet de récupérer 50 % en une petite trentaine de minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Reno.

