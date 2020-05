Oppo A5 2020 : l’alternative au Redmi Note 8T est à moins de 150 euros

Il n'y a pas que Xiaomi qui vaut le coup sous les 200 euros. Oppo est également un bon élève dans le domaine et propose aujourd'hui son A5 2020 à seulement 149 euros au lieu de 199.

L’Oppo A5 2020 est un rival de choix face au Redmi Note 8T. Ces deux smartphones possèdent une fiche technique quasi équivalente pour environ le même prix, avec évidemment des avantages et inconvénients pour chacun. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

La puissance du Snapdragon 665

La grosse batterie de 5 000 mAh

(compatible charge rapide via USB-C)

Au lieu de 199 euros à son lancement, l’Oppo A5 2020 est aujourd’hui disponible à seulement 149 euros sur fnac.com, Darty et Boulanger, soit une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Comme dit précédemment, l’Oppo A5 2020 est un smartphone entrée de gamme avec un rapport qualité/prix tout aussi intéressant que Xiaomi, notamment face au Redmi Note 8T. Pour preuve, il possède la même puissance que ce dernier grâce à l’intégration du Snapdragon 665, ici épaulé par 3 Go de mémoire vive.

Il est également plus endurant que son rival chinois en embarquant une batterie de 5 000 mAh, soit 1 000 mAh de plus que Xiaomi. L’autonomie promet tout simplement d’être excellente, environ 2 jours. D’autant plus que le smartphone est compatible avec la charge rapide via USB-C.

On retrouve également quelques éléments du Redmi Note 8T, notamment la compatibilité NFC ou le capteur d’empreintes au dos. Le design est d’ailleurs sensiblement le même entre les deux avec cette encoche en forme de goutte sur la façade. On remarque simplement que la dalle IPS LCD du A5 2020 ne propose qu’une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels pour une diagonale de 6,5 pouces, alors que le smartphone de Xiaomi monte jusqu’au Full HD.

En ce qui concerne la photo, Oppo propose un quadruple capteur 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels à l’avant et une caméra frontale de 8 mégapixels.

