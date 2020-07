Pour concurrencer Xiaomi, l’Oppo A5 2020 est à tout petit prix pour les soldes

Vous recherchez un smartphone efficace avec un budget de maximum 150 euros pendant les soldes ? Nous avons la solution : l'Oppo A5 2020 profite à cette occasion d'une réduction de 50 euros, le faisant passer de 199 à seulement 149 euros.

Eh oui, il n’y a pas que Xiaomi qui propose de bons smartphones sur le segment de l’entrée de gamme. Oppo est un bon élève dans le domaine et apporte une bonne alternative face à son concurrent chinois avec son A5 2020. D’autant plus avec une réduction de 50 euros sur son prix d’origine !

En bref

L’efficacité du Snapdragon 665

La grosse batterie de 5 000 mAh

(compatible charge rapide via USB-C)

Au lieu de 199 euros, l’Oppo A5 2020 avec 64 Go de stockage passe à seulement 149 euros sur Darty et fnac.com à l’occasion des soldes d’été 2020.

Si vous souhaitez acquérir un smartphone Oppo légèrement plus performant, le modèle A9 2020 avec 128 Go de stockage est quant à lui remisé à 199 euros au lieu de 229.

Pour en savoir plus 👇

L’Oppo A5 2020 est un smartphone entrée de gamme avec un rapport qualité/prix tout aussi intéressant que Xiaomi, notamment face au Redmi Note 8T. Pour preuve, il possède la même puissance que ce dernier grâce à l’intégration du Snapdragon 665, ici épaulé par 3 Go de mémoire vive.

Il est également plus endurant que son rival chinois en embarquant une batterie de 5 000 mAh, soit 1 000 mAh de plus que Xiaomi. L’autonomie promet tout simplement d’être excellente, environ 2 jours. D’autant plus que le smartphone est compatible avec la charge rapide via USB-C. On retrouve également quelques éléments du Redmi Note 8T, notamment la compatibilité NFC ou le capteur d’empreintes au dos. Le design est d’ailleurs sensiblement le même entre les deux avec cette encoche en forme de goutte sur la façade. On remarque simplement que la dalle IPS LCD du A5 2020 ne propose qu’une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels pour une diagonale de 6,5 pouces, alors que le smartphone de Xiaomi monte jusqu’au Full HD.

En ce qui concerne la photo, Oppo propose un quadruple capteur 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels à l’avant et une caméra frontale de 8 mégapixels.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Oppo A5 2020.

