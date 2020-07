Xiaomi Redmi 9 : le gladiateur de l’entrée de gamme chute déjà à 114 €

Le Redmi 9 représente le bas du catalogue pour Xiaomi en 2020, mais il reste un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. D'autant plus en promotion : il passe aujourd'hui de 159 à seulement 114 euros sur Amazon.

Aux côtés de sa gamme Note, Xiaomi lance des smartphones Redmi « classiques » encore plus abordables. Ils sont évidemment moins performants, mais la fiche technique de ce nouveau Xiaomi Redmi 9 est tellement surprenante que le constructeur chinois l’a carrément présenté comme le « gladiateur de l’entrée de gamme ». Une arrivée dans l’arène qui est d’ailleurs déjà marquée par une belle promotion.

En bref

Compatible Google Pay via NFC

L’appareil photo avec 4 capteurs

Une puissance équivalente au Snapdragon 665

Au lieu de 159 euros à son lancement, la version 3+32 Go du Xiaomi Redmi 9 est aujourd’hui proposée à seulement 114 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en trois coloris à ce prix : noir, violet et vert.

On trouve également le modèle 4+64 Go du Xiaomi Redmi 9 à 154 euros au lieu de 189.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi 9 n’a pas suivi le même chemin que les nouveaux smartphones Redmi Note du côté du design. Il conserve au contraire un look bien connu depuis fin 2017 avec l’apparition du « notch », ou encoche. Ce n’est pas un mal, car le résultat reste agréable pour les yeux, ainsi que pour les mains grâce à son dos légèrement courbé.

À l’avant, son écran IPS LCD de 6,53 pouces affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels qui semble être de bonne facture, d’autant plus que Xiaomi offre de belles possibilités de personnalisations des couleurs et des contrastes depuis les paramètres du téléphone. On regrette simplement son menton un peu trop prononcé par rapport aux autres bordures.

Au dos, Xiaomi fait la place à un capteur d’empreintes digitales situé juste en dessous du module photo. Le Redmi 9 propose par ailleurs une belle polyvalence sur ce segment tarifaire grâce à son quadruple capteur 13 + 8 + 5 + 2 mégapixels, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, zoom et même macro.

Il est ensuite propulsé par la puce Helio G80 de MediaTek, une puce entrée de gamme qui affiche une puissance plus ou moins similaire à celle du Snapdragon 665 de chez Qualcomm. Sur le papier, c’est la promesse d’une expérience utilisateur fluide tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D — à condition de ne pas être trop regardant sur les graphismes. De plus, son autonomie promet d’atteindre des sommets grâce à sa batterie de 5 020 mAh couplée à une fiche technique peu gourmande.

Surprise : le Xiaomi Redmi 9 offre également une prise jack à celles et ceux qui ont encore des écouteurs ou casques filaires, ainsi qu’une puce NFC pour payer sans contact avec Google Pay.

Retrouvez bientôt notre test du Xiaomi Redmi 9 sur Frandroid.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi 9.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références disponibles sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.