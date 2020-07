Le très endurant Oppo A5 2020 avec sa batterie de 5 000 mAh est à 137 €

Sur le marché de l’entrée de gamme, l'Oppo A5 2020 se présente comme un digne concurrent des smartphones Redmi de Xiaomi. Et il n’a jamais été aussi abordable : le smartphone passe au prix inédit de 137 € sur Acheter sur Google (via Boulanger) grâce au code promo PROMOJUILLET8, valable jusqu'au 31 juillet.

Avec une belle batterie de 5 000 mAh, l’Oppo A5 2020 est un smartphone au rapport autonomie-prix plus qu’intéressant sur le papier. Le constructeur chinois rivalise ainsi avec son concurrent Xiaomi. Si vous voulez acquérir ce smartphone endurant, c’est le bon moment : il affiche une réduction d’environ 62 € sur son prix d’origine.

En bref

Une bonne batterie de 5 000 mAh

Une puce Snapdragon 665 épaulé par 3 Go de RAM

Charge USB-C

L’Oppo A5 2020 avec 64 Go de stockage passe aujourd’hui au prix inédit de 137 € via Acheter sur Google (boutique Boulanger) grâce au code PROMOJUILLET8, contre 199 euros à son lancement. Il était déjà affiché à 149 euros, et bénéficie en plus de 8 % de réduction supplémentaire jusqu’au 31 juillet.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Le smartphone entrée de gamme Oppo A5 2020 n’a rien à envier à son concurrent direct de Xiaomi, le Redmi Note 8T. Comme ce dernier, l’Oppo A5 2020 propose la même puissance grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 665, épaulée par 3 Go de mémoire vive. Les deux ont également en commun la compatibilité NFC et le lecteur d’empreintes au dos.

Toutefois, l’A5 2020 dépasse son rival grâce à son principal point fort : une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie excellente, contre 4 000 mAh pour le 8T. Grâce à elle, vous pourrez facilement tenir longtemps loin d’une prise. Autre avantage : le smartphone est également compatible avec la charge rapide via USB-C.

On regrettera cependant l’absence d’un écran Full HD, que l’on retrouve pourtant chez Xiaomi. Ici, l’Oppo A5 2020 ne propose qu’une dalle IPS LCD avec une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels. L’écran de 6,5 pouces est d’ailleurs semblable à son quasi-jumeau le A9 lancé au même moment, qui offre des performances légèrement supérieures grâce à ses 4 Go de RAM.

Côté photo, l’Oppo A5 2020 dispose de 4 honorables capteurs au dos (12 + 8 + 2 + 2 mégapixels) et d’une caméra frontale de 8 mégapixels cachée dans l’encoche en forme de goutte d’eau sur la façade.

