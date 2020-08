Vente flash : économisez plus de 300 € sur le puissant Asus ROG Phone 3

Lancé il y a moins d'un mois, le nouveau Asus ROG Phone 3 conçu pour les joueurs et joueuses du monde entier est déjà en forte promotion. Par le biais d'une vente flash sur Geabest, on trouve cet excellent smartphone gamer à 688 euros au lieu de 999.

Les smartphones gamers sont de plus en plus répandus. S’ils sont évidemment des monstres en puissance pour jouer dans les meilleures conditions graphiques possibles, on leur reproche souvent de ne pas être forcément adaptés à une utilisation quotidienne. C’est justement ce qu’Asus a tenté d’améliorer avec son nouveau ROG Phone 3. Et si on vous en (re)parle, c’est que ce dernier est pour la première fois en promotion.

En bref

L’écran OLED à 144 Hz

La toute-puissance du Snapdragon 865+

L’ajout des gâchettes AirTriggers pour les jeux

Le triple capteur photo sur un smartphone gamer

Au lieu de 999 euros, l’Asus ROG Phone 3 est aujourd’hui disponible à 688 euros par le biais d’une vente flash sur Gearbest. Cela représente une économie de plus de 300 euros sur le prix d’origine du téléphone.

Notez qu’il s’agit de la version internationale du smartphone. Celle-ci est compatible avec toutes les bandes 4G françaises, dont les B20 et B28. De plus, il est 5G ready !

Pour en savoir plus 👇

Ce nouveau Asus ROG Phone 3 ne se distingue pas vraiment de son prédécesseur avec son design. On retrouve peu ou prou les mêmes éléments esthétiques avec, et surtout, le logo lumineux à l’arrière. Les deux larges bordures en haut et en bas sont encore de la partie, mais elles ont le mérite d’héberger chacune un haut-parleur. C’est très pratique en jeu, puisqu’ils ne seront jamais obstrués par vos mains, quelle que soit la position dont vous tenez le smartphone.

Il y a tout de même des nouveautés avec ce troisième modèle de la gamme ROG Phone, à commencer par son magnifique écran AMOLED de 6,59 pouces proposant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Ce dernier peut même monter jusqu’à 160 Hz grâce à une petite astuce. Au dos, on remarque également l’apparition d’un triple capteur photo, ce qui est plutôt rare à voir sur un smartphone dédié au gaming. La polyvalence devrait alors être au rendez-vous avec un mode pro, nuit, suivi d’un sujet en mouvement et même la possibilité de filmer en 8K à 30 fps.

Ce ROG Phone 3 est enfin propulsé par la nouvelle version du SoC haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 865+ gravé en 7 nm. Outre le fait qu’il est déjà prêt pour la 5G et le Wi-Fi 6, la puissance de ce processeur est imbattable et répond à toutes les exigences des joueurs et joueuses qui rêvent de jouer en Ultra sur smartphone. De plus, les gâchettes AirTriggers ont été améliorées avec l’ajout d’un capteur de mouvement aux capteurs ultrasoniques situés sur la tranche. Cette troisième génération propose désormais un dédoublement des touches, à la façon des touches L1/L2 – R1/R2 des manettes de console. C’est très pratique sur Call of Duty Mobile.

Niveau autonomie, il reprend les bonnes bases du ROG Phone 2 en conservant une très grosse batterie de 6 000 mAh, mais apporte des améliorations logicielles plus que bienvenues afin de s’adapter à votre utilisation et se régler en fonction de vos besoins (volume, luminosité, etc.). L’endurance devrait alors se prolonger au fil du temps. Notez qu’un chargeur HyperCharge de 30W est inclus dans la boîte du téléphone.

Bonus : on apprécie également les antennes Wi-Fi/5G réparties intelligemment pour ne jamais perdre le signal et basculer automatiquement vers celle qui sera la plus opérationnelle pour recevoir la meilleure connexion et, ainsi, ne pas perturber une éventuelle partie en cours.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de l’Asus ROG Phone 3.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus ROG Phone 3.

Notre guide d’achat

