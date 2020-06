Asus ROG Phone 3 : le prochain smartphone gamer se dévoile en vidéo

Alors qu'Asus doit annoncer dans les prochaines semaines son ROG Phone 3, le smartphone a d'ores et déjà fait l'objet d'une prise en main en vidéo. De quoi permettre de découvrir les légères modifications de design et notamment l'arrivée d'un troisième appareil photo au dos.

Alors que la plupart des constructeurs ont déjà présenté leurs smartphones haut de gamme en ce début d’année 2020, Asus n’a encore rien annoncé dans le domaine de la téléphonie. Pourtant, deux smartphones sont attendus du côté du constructeur taïwanais, l’Asus Zenfone 7 et l’Asus ROG Phone 3.

En l’occurrence, c’est surtout ce second téléphone qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, après les deux premiers ROG Phone, spécialement dédiés au jeu mobile, le constructeur devrait présenter prochainement une troisième version. Or, sur Twitter, le compte TechDroider a publié une vidéo de prise en main de l’appareil avant même sa présentation officielle, ainsi que certaines caractéristiques du smartphone.

Asus ROG 3 6.59" FHD+120Hz or 144Hz

64MP Triple-Camera

Snapdragon 865

— TechDroider (@techdroider) June 18, 2020

Un design et des caractéristiques proches du ROG Phone 2

Ainsi, selon TechDroider, l’Asus ROG Phone 3 serait équipé d’un écran Hull HD+ de 6,59 puces avec un taux de rafraîchissement de 120 ou 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 865, d’un module photo avec trois caméras au dos, dont un capteur de 64 mégapixels, et d’une impressionnante batterie de 6000 mAh compatible avec un chargeur rapide 30 W.

En termes de design, la vidéo montre un appareil assez semblable au précédent smartphone de la gamme ROG d’Asus, le ROG Phone 2, avec des formes similaires au dos, ainsi qu’un logo ROG avec des LED RGB. On distingue également le nom de Tencent Games, l’éditeur de jeux vidéo chinois qui publie notamment PUBG Mobile ou Arena of Valor. Le capteur photo semble cependant plus large, pouvant ainsi héberger trois appareils contre deux pour son prédécesseur.

Pour l’écran, le ROG Phone 3 reprendrait en fait la même diagonale que son prédécesseur. Reste à voir si Asus ira jusqu’à une dalle de 144 Hz, comme le Nubia Red Magic 5G, ou s’il restera sur 120 Hz. Au niveau de la batterie, on retrouverait enfin les mêmes caractéristiques que sur le ROG Phone 2 qui profitait déjà d’un accumulateur de 6000 mAh et d’un chargeur de 30 W.

L’Asus ROG Phone 3 pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus sur le prochain smartphone gamer d’Asus.