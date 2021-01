Amazon baisse le prix du OnePlus 8 Pro spécialement pour les soldes

Le OnePlus 8 Pro est à ce jour le smartphone le plus haut de gamme du constructeur chinois. Pendant les soldes d'hiver 2021, il passe de 899 à 749 euros pour la version 8+128 Go. Celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage chute à 849 euros au lieu de 999.

Avec son OnePlus 8 Pro, la marque chinoise a voulu proposer un produit premium sans concession. Pour cela, elle a équipé son smartphone de tous les meilleurs composants du moment, sans oublier une certification IP68 ou encore la compatibilité avec la charge sans fil. On le trouve actuellement avec une réduction de 150 euros pour les soldes.

En bref

L’écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

Le combo Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

L’autonomie confortable avec sa batterie de 4 510 mAh

Au lieu de 899 euros, le OnePlus 8 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 749 euros sur Amazon. La version 12+256 Go est quant à elle disponible à 849 euros au lieu de 999.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus 8 Pro est une version améliorée du modèle classique, sous presque tous les aspects. Le design est identique, mais le format est bien plus large en main avec un écran – toujours borderless et AMOLED – qui passe à 6,78 pouces et qui affiche une définition Quad HD de 3 168 x 1 440 pixels (contre 2 400 x 1 080 pour l’OP8). Le taux de rafraîchissement monte par ailleurs à 120 Hz pour une fluidité exemplaire.

Son dos est également légèrement différent du OnePlus 8 classique, puisque son module photo accueille un capteur supplémentaire, avec l’ajout d’un « color filter ». Son quadruple capteur 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels est meilleur et plus polyvalent que celui du petit-frère, il arrive à capturer de beaux clichés dans l’ensemble. Cependant, il faut avouer ce n’est pas encore au niveau de la concurrence sur le même segment de prix.

En ce qui concerne les performances, elles sont évidemment irréprochables avec le Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le modèle choisi. Cette configuration permet de répondre à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021, que ce soit pour exiger une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien (en abusant du multitâche) ou jouer à des jeux 3D sans ralentissements et dans les meilleures conditions graphiques.

Le 8 Pro est enfin le premier smartphone de OnePlus à proposer une compatibilité avec la charge sans fil, jusqu’à 30 W. Cela lui permet tout simplement de passer de 0 à 100 % en une heure seulement. Son autonomie est par ailleurs très confortable grâce à sa batterie de 4 510 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide pour celles et ceux qui préfèrent les fils.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre du OnePlus 8 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 8 Pro.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !